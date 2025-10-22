Constituyente: Noboa asegura que revelará reformas cuando gane su propuesta

Desde el 16 de noviembre, los candidatos deberán hablar sobre sus ideas de reformas, según el mandatario

El presidente Daniel Noboa no respondió qué cambios busca hacer en la Asamblea Constituyente. Este miércoles 22 de octubre del 2025, en entrevista con Democracia, fue consultado pues el 16 de noviembre, en menos de un mes, los ecuatorianos deberán decidir si aprueban o no ir a un proceso de ese tipo, para hacer reformas en la Constitución, que rige desde el 2008.

¿De ganar qué cambios se haría? "Para eso está la campaña de cada asambleísta constituyente, que tendrá que hacer sus propuestas. Primero es una consulta. Preguntarle al pueblo si desean cambiar una constitución correísta, garantista a los criminales. Todas las encuestas dicen que más de las dos terceras partes están a favor".

Según Noboa, solo una vez que la población ecuatoriana aprueba ir a la Asamblea Constituyente, empezará la campaña de los asambleístas constituyentes. Y ellos dirán qué cambios piensan hacer.

Entonces se dará a conocer: "lo que cada partido y cada grupo propone", dijo el mandatario. Cuando el entrevistador le preguntó si tiene un plan de Gobierno, contestó: "por supuesto, lo contaré el día que ganemos la consulta. La semana después, inclusive con los candidatos se explicará lo que se hará en el área penal, de atracción de inversiones, libertad de expresión, todos esos puntos".

Sobre el efecto de la paralización para su idea de ir a la Constituyente

Para Noboa no es un problema la paralización que vive el país, desde hace un mes, el 22 de septiembre. Eso no incidirá en las elecciones del 16 de noviembre. "No podemos decir no hagamos elecciones porque capaz perdemos, qué pasaba si perdía, había 95 % de probabilidades de que pierda. Tenía que hacer todo lo que está en mi poder para cambiar al país", dijo Noboa. Reiteró que las encuestas dicen que ganará.

Daniel Noboa, presidente de la República, salió al paso de las preguntas de Miguel Rivadeneira, entrevistador de Radio Democracia. Lo invitó a encabezar la lista de asambleístas constituyentes por ADN, en Pichincha. Él le dijo que es periodista.

"De esta manera vamos a darle mucho mayor peso a esa Asamblea Constituyente. Usted es el perfecto ejemplo, sería el segundo, primero una mujer, el segundo sería usted. No se me ocurre el mejor nombre".

