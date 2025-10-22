Noboa anticipa baja en precio del diésel en diciembre 2025 y febrero 2026

El primer mandatario se refirió al tema en una publicación de X horas después de que la Conaie anunció el cese al paro 2025

El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que el precio del diésel bajará el 15 de diciembre de 2025 a 2,78 dólares por galón. Actualmente, el galón de ese combustible se comercializa a 2,80 dólares.

(NO TE PIERDAS: Paro en Ecuador, un mes después: claves del conflicto entre el Gobierno y la Conaie)

El anuncio del primer mandatario se produjo horas después de que el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, comunicara el cese del paro nacional de 2025, cuyo epicentro fue, durante 31 días, la provincia de Imbabura, en el norte del país.

RELACIONADAS Presidenta de Unorcac mantiene el paro mientras la Conaie levanta la movilización

“A los que se levantan, trabajan y producen: les hablo con resultados, no con promesas”, escribió el presidente en su cuenta de la red social X. A este mensaje añadió tres cifras. La primera, relacionada con la inflación registrada en septiembre de 2025, fue de 0,08%, “una de las más bajas de la región”.

Marlon Vargas anuncia el cese del paro nacional de la Conaie Leer más

La segunda cifra se refirió al compromiso de que el precio del gas de uso doméstico no aumentará. La tercera correspondió a los nuevos valores del diésel previstos para diciembre de 2025 y febrero de 2026.

“Para que el sector productivo y el transporte planifiquen con certeza y sepan que el diésel bajará, anunciamos desde hoy los nuevos precios: 2,78 dólares el galón desde el 15 de diciembre y 2,70 el galón desde el 15 de febrero de 2026”.

A este mensaje, el presidente añadió: “Estamos pasando del discurso al hecho, cuidando la economía del Ecuador y la de los hogares”. También manifestó que “quienes disfrutan que al Ecuador le vaya mal; la realidad les arruinó el titular una vez más”.

La baja en el precio del diésel ya se anticipaba

.A partir del 12 de diciembre de 2025 se prevé que el valor del diésel prémium descienda. Así lo informó el 24 de septiembre de 2025 María Daniela Conde, viceministra de Hidrocarburos, durante el XX Encuentro Anual de Petróleo y Gas, ENAEP 2025.

A los que se levantan, trabajan y producen: les hablo con resultados, no con promesas.



✅ En septiembre, la inflación fue de 0.08%, una de las más bajas de la región.

✅ No coman cuento, en precio del gas no sube.

✅ Y para que el sector productivo y el transporte planifiquen… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 22, 2025

El precio del diésel prémium había aumentado desde el 12 de septiembre de 2025 mediante el Decreto Ejecutivo 126, pasando de 1,79 a 2,80 dólares por galón. Las estimaciones para su reducción anunciadas en septiembre, fueron las siguientes:

12 de diciembre de 2025: 2,79 dólares 12 de enero de 2026: 2,74 dólares 12 de febrero de 2026: 2,72 dólares

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!