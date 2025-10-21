Expreso
transporte urbano
Este incentivo va de entre $ 400 y $ 1.800 al mes, según el tipo de transporte.Archivo / Expreso

¿Incentivo por eliminación del subsidio al diésel se renovará en Ecuador?

El Gobierno inicia con el segundo periodo de pago para los transportistas beneficiados

  • Redacción Expreso

Treinta días después del paro, como rechazo a la eliminación de subsidios a los combustibles, se mantienen las expectativas sobre la vigencia o  posible renovación que tendrán las compensaciones económicas diseñadas por el Gobierno, como vía para contener la protesta. 

Harold Burbano, ministro de Desarrollo Humano, entrevistado en Ecuavisa, habló de los incentivos que da el Gobierno a los transportistas, por la eliminación del subsidio. Una medida que dijo, se evalúa de forma constante. 

Inicia el segundo pago

El pasado 20 de octubre de 2025, el Gobierno inició con el segundo periodo de pago para los transportistas beneficiados del bono temporal por el alza del precio del diésel. Este incentivo va de entre $ 400 y $ 1.800 al mes, según el tipo de transporte. El primer pago se dio en septiembre. 

Según el plan gubernamental. La compensación para los buses urbanos durará por ocho meses, con la opción de ampliarse cuatro más. Mientras que los   interprovinciales será solo por seis meses. 

RELACIONADAS

¿La compensación se renovará?

Burbano informó que el Gobierno continúa evaluando la política de compensaciones según cómo fluctúe la demanda y los precios de los combustibles, atado a los precios internacionales de petróleo. 

"Luego de la conversación con transportistas se decidió hacer un decreto donde se establezca un tiempo, para este primer incentivo, porque lo primero que tenemos es transparentar cuál es el consumo real que tenemos de diésel en el país. Hemos visto que en un mes y medio que tiene la medida el consumo se ha reducido de manera sustancial y esto acompañado con el precio del diésel relacionado con el precio del petróleo puede ser que si poníamos una compensación o un incentivo fijo, en algún momento podía verse justo para unos e injusto para otros", dijo. 

El acuerdo, agregó, fue ir evaluando de forma constante en seis, ocho y doce meses si es que ese incentivo es justo y si está cumpliendo con el objetivo", dijo el funcionario,

