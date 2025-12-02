Noboa amplía las funciones de María José Pinto en comité contra la desnutrición

La vicepresidenta de la República es además la ministra de Salud, desde el 18 de noviembre del 2025

A través del decreto 237, del martes 2 de diciembre del 2025, el presidente Daniel Noboa asignó a la vicepresidenta María José Pinto nuevas funciones. Ahora es también delegada del Ejecutivo en el Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Infantil.

RELACIONADAS Vicepresidencia niega competencia para recibir denuncia sobre proveedores de salud

Además, María José Pinto es ministra de Salud desde el 18 de noviembre del 2025. Ese día, Noboa aceptó la renuncia de Jimmy Martin, su quinto ministro del ramo, en dos años, y le encargó esa tarea en una cartera en crisis, con una ejecución presupuestaria de menos del 25 %.

No es su primera responsabilidad en ese campo. El 19 de agosto del 2025, el mandatario creó el Comité Nacional de Salud Pública, presidido por el ministro del ramo e integrado por la vicepresidenta, el presidente del Consejo Directivo del IESS (entonces era Edgar Lama von Buchwald), la Secretaría General de la Administración Pública y el Ministerio de Finanzas. Ellos decidieron la compra de "emergencia" de medicinas e insumos.

Desde el 24 de mayo, el día de la posesión, Noboa le encargó a Pinto coordinar políticas públicas en salud mental, articular acciones de primera infancia, impulso al Plan Nacional contra la Desnutrición Infantil, prevención del embarazo adolescente, trabajar en educación intercultural bilingüe, entre otros campos.

De Carondelet al Ministerio de Salud: el nuevo rol de Stalin Andino en el Gobierno Leer más

¿Qué ha dicho sobre su tarea en el Ministerio de Salud?

El 19 de noviembre, María José Pinto anunció que ese día empezaba su trabajo en el Ministerio de Salud.

"Ordené que inmediatamente se levante un análisis profundo de la situación de hospitales, centros de salud, compras de medicinas, entre otros temas. Toda la información que nos facilite tomar decisiones lo más rápido posible. Luego daré a conocer por estas redes las primeras acciones. El sistema de salud debe ser eficiente, rápido y libre de corrupción y voy a trabajar con todo mi equipo para lograrlo".

Exministros de Salud como José Ruales y el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, han reiterado su preocupación porque no es un perfil preparado para asumir la dirección de esta cartera.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.