Àlvaro Noboa se aferra a la destitución de cuatro vocales del Consejo Electoral para revivir eventual candidatura presidencial

No está en la papeleta, pero se autoproclama candidato. El empresario Àlvaro Noboa se aferra al fallo del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Àngel Torres, para revivir una eventual candidatura presidencial para los comicios del 7 de febrero próximo.

Un fallo decapita al CNE a un mes de las elecciones Leer más

El magistrado destituyó del cargo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint; al vicepresidente Enrique Pita; y a los consejeros electorales, José Cabrera y Luis Verdesoto, por incurrir en una infracción electoral muy grave al presuntamente incumplir una sentencia del mismo TCE a favor del movimiento Justicia Social que ahora auspicia la eventual postulación presidencial del empresario guayaquileño.

En una rueda de prensa, hoy 7 de enero de 2021, el excandidato presidencial vía telemática desde su domicilio, dijo que iniciará su campaña hacia Carondelet y que será una 100 % virtual debido a la pandemia y a las regulaciones emitidas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional.

Hoy es mi primer día de campaña que será toda por redes sociales... No solo lidero las elecciones sino que tengo el porcentaje para ganar en primera vuelta. El 7 de febrero seré el nuevo presidente, lo que tengo que estar es vivo para ese día. Por eso tomaré todas las medidas para no enfermarme ni contagiar al pueblo ecuatoriano. Àlvaro Noboa, excandidato presidencial.

Pese a que el Consejo Nacional Electoral ya envió la información al Instituto Geográfico Militar para la impresión de las papeletas electorales, Noboa insiste que estará en ellas. "Yo garantizo que estaré en la papeleta", dijo al ser cuestionado sobre cómo participará si la impresión está en curso.

RELACIONADAS Justicia Social busca frenar la impresión de papeletas por tres vías

El empresario acotó que las Fuerzas Armadas no pueden acatar una orden de una autoridad destituida porque serían "cómplices y encubridos". "Las Fuerzas Armadas están impedidas de imprimir las papeletas mientras esté en litigio cualquier tema dentro del TCE... No creo que el presidente Lenín Moreno se va a arriesgar a tener un juicio internacional con las Naciones Unidas que le ha dicho que han roto todos mis derechos ciudadanos y que me deben inscribir"