"Si no recibo información de Salcedo, diré que cometí un error": Ferdinan Álvarez

El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el asambleísta oficialista Ferdinan Álvarez, se refirió este 24 de julio de 2025 sobre la reciente comparecencia del sentenciado Daniel Salcedo y las acusaciones del prófugo de la justica, Xavier Jordán.

Respecto a las acusaciones de Jordán sobre su supuesta participación en la corrupción hospitalaria, Álvarez sostuvo que son mentiras. "Jordán no ha revelado absolutamente nada más que difamaciones, mentiras, cuentos inventados a través de redes sociales y con la ayuda de ciertos medios".

Asimismo, el asambleísta oficialismo señaló que no se siente amenazado por Jordán, pero que si le llagara a pasar algo, el prófugo de la justicia sería el único responsable. "Si creen que con esas amenazas me van a parar, están totalmente equivocados", comentó.

La Asamblea sesionó en Guayaquil por sus 490 años, en medio de un escenario político nacional marcado por la polémica comparecencia del sentenciado Daniel Salcedo en la Comisión de Fiscalización.



Se vence el plazo para que Daniel Salcedo presente sus pruebas

Por otro lado, respecto a la reciente comparecencia del sentenciado Daniel Salcedo ante la mesa de Fiscalización, Ferdinan Álvarez comentó que este viernes 25 de julio de 2025 vence el plazo para que entregue las pruebas que dijo tener.

Durante su comparecencia ante la mesa legislativa, Salcedo dijo tener respaldo de los documentos que demostrarían el funcionamiento de la red de corrupción en los hospitales públicos. Sin embargo, se comprometió a que las entregaría en un plazo de diez días.

Sin embargo, el presidente de la mesa de Fiscalización confirmó que hasta la tarde de este 24 de julio de 2025 no ha sido notificado de que alguna documentación de Daniel Salcedo haya ingresado a su despacho, como lo había prometido el sentenciado.

Álvarez dice estar dispuesto a pedir disculpas públicas

Por otra parte, al ser consultado si se arrepiente de haber aceptado la comparecencia de Daniel Salcedo ante las acusaciones que se han generado en su contra, Álvarez señaló que no se arrepiente de nada, pero que entiende los cuestionamientos que han surgido.

"Yo no me arrepiento de las cosas. Asumo la responsabilidad en caso de que hubiese existido un error. Si no recibo información de Salcedo, les diré abiertamente que cometí un error y pediré disculpas", comentó el presidente de la mesa de Fiscalización.

