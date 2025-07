Nepotismo en la Asamblea: ADN anuncia que lanzará su propio código de ética

Las reacciones sobre los casos de posible nepotismo en la Asamblea Nacional continúan. Este 17 de julio de 2025, la bancada oficialista de ADN anunció la presentación de un código de ética que regirá a su bloque de legisladores.

El anuncio lo hizo el asambleísta gobiernista Adrián Castro. “Tenemos listo el Código de Ética que previene conductas que no necesariamente están en la ley, pero que sí son comportamientos antiéticos que deben pasar por el filtro de un comité de ética interno para que no ocurran”, señaló Castro.

El anuncio ocurre dos días después de que el presidente de la Asamblea Niels Olsen (ADN) publicó una lista con 40 funcionarios legislativos que fueron desvinculados por tener nexo familiar con asambleístas. En dicha lista se habló de casos relacionados con el mismo movimiento oficialista, el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC).

Sin embargo, el listado no incluyó los nombres de los legisladores con los cuales existía dicho nexo. Sobre esto, Alfredo Serano (PSC), dijo que no hay argumento legal para evitar que sea pública esa información. Esto porque Olsen argumentó que no lo hacía basado en los artículos 2 y 11 de la Ley de Protección de Datos Personales.

“Esa no es información reservada. La única información reservada es aquella que compromete la seguridad del país, que tienen que ver con niños y aquella con mujeres ultrajadas”, señaló Serrano.

¿De qué se trata el código de ética de ADN?

Castro señaló que está de acuerdo con que existan sanciones a los asambleístas involucrados en la gestión de cargos. Pero insistió en que son las autoridades competentes las llamadas a actuar. “Nosotros no somos jueces ni la Fiscalía y somos respetuosos de las funciones estatales”, dijo Castro.

Sin embargo, existe la posibilidad de que los casos de los asambleístas denunciados se traten en el Comité de Ética los casos que involucran a asambleístas. Sobre esto, el asambleísta Adrián Castro solamente insistió en que ADN ya presentará su código de ética. Tampoco señaló que su bancada impulsaría sanciones que pudiesen resolverse en el Comité de Ética del Legislativo.

“Aquel asambleísta que ha gestionado cargos públicos tendrá que responder ante la ley”, concluyó Castro.

