Aunque las encuestas no le ubican, por ahora, en lugares de preferencia entre los votantes, a Natasha Rojas esto le tiene sin cuidado, porque asegura que en los barrios populares se siente otra realidad. Dice que en 2023 será la sorpresa y basa sus presentimientos en el trabajo de base que ha hecho Unidad Popular.

Dos son las cosas de las que ‘saca pecho’ cuando se habla de su candidatura. La primera es que asegura que de todos los aspirantes es la única que conoce el territorio del Distrito Metropolitano de Quito y, la segunda, que es la única militante real de izquierda en la contienda.

¿Por qué no cuaja Unidad Popular en Quito pese al trabajo territorial que aseguran hacer?

Claro que cuaja y se refleja en el trabajo que desarrollamos con diversos sectores como los trabajadores autónomos, los barrios populares que han conseguido que se les haga obras justamente por ese trabajo.

Pero en las urnas no se plasma. No tienen un concejal en Quito ni un asambleísta en Pichincha.

Recuerde que cuando fui candidata a asambleísta fui víctima de fraude, al igual que el compañero Yaku Pérez. Pese a todas las pruebas presentadas, esa curul de Quito fue a dar con la señora Elizabeth Cabezas.

¿Quizá el radicalismo les pasa factura? ¿Han hecho un mea culpa?

Identificarse con el pueblo no es radicalismo y en 2023 seré la alcaldesa de los sectores populares y, por lo tanto, las políticas que salgan del Municipio estarán diseñadas con prioridad a atender a estos sectores.

Pero Quito son varios sectores y realidades, ¿cómo encontrar un equilibrio?

Así es, Quito es una ciudad de ciudades y no es la misma realidad la del sur y del norte, de la zona urbana y rural de Cumbayá. En el norte una cosa es el sector de La Carolina y otra Atucucho. Por supuesto que vamos a trabajar de forma articulada con todos los sectores de la academia, empresa privada, dirigentes barriales.

El territorio no se conoce o aprende en Google Maps en un día o una semana como pretenden algunos aspirantes a alcalde de Quito.

¿Qué problema es prioridad para Quito?

Son todos a la vez, pero si hay que mencionar uno es la seguridad. Para eso planteamos entregar alarmas comunitarias a los barrios; recuperar la capacidad operativa de las Unidades de Policía Comunitaria y exigir con frontalidad al Gobierno el incremento de policías para la ciudad.

El peso en los ciudadanos y el Gobierno central, ¿y desde el Municipio?

Un eje de prevención que se denominará Mi barrio seguro, que incluye calles principales y secundarias bien iluminadas; transporte público hasta las 22:00 en todos los barrios, mejora de canchas deportivas e infraestructura para actividades culturales y artísticas. Todo acompañado de una mayor presencia y visibilidad de los policías metropolitanos.

Agrupaciones afines a ustedes rechazan el incremento del pasaje del transporte público en Quito, ¿lo bajaría?

En el tema transporte lo primero es inaugurar de verdad el Metro con un sistema integrado que garantice el servicio a todos los barrios de Quito, en donde el Municipio pague por kilómetro recorrido. Por otro lado, si no se cumplen los parámetros de calidad, seguridad y buen trato, regresaremos a la tarifa de $ 0,25. Proponemos ampliar la tarifa estudiantil con el 50 % para los estudiantes universitarios y que los menores de 12 años no paguen. Todo eso sin pactar con las grandes mafias de la transportación a los que exigiré que cumplan con la ciudad y con sus choferes y operarios.

Los trabajadores informales son sus aliados en protestas, ¿con qué autoridad ordenarlos en una eventual alcaldía suya?

Tengo una propuesta de ordenanza de comercialización integral que incluye priorizar la contratación pública de la economía popular; mejoramiento y modernización de mercados, plataformas y ferias; y un proceso de regularización de los trabajadores autónomos. Mientras eso se da, prohibiré los decomisos. Eso sí, no habrá regularización para aquellos delincuentes que se disfrazan de trabajadores autónomos.

Hicimos corridas financieras y con el presupuesto actual, eliminando la corrupción, se triplican las obras.

En su plan se habla de reforzar proyectos sociales que ya existen, ¿no caerá en el error del borrón y cuenta nueva?

El peor error que se puede cometer es llegar pensando que se va a descubrir el agua tibia. Hay que fortalecer proyectos y planes que son importantes para la ciudad y los que no, por supuesto, hay que dejarlos atrás. Mi ventaja es que, a diferencia del resto de candidatos, soy una mujer de territorio y a diferencia de muchos concejales- candidatos no he estado en el Municipio.

Gobierno que llega, Gobierno al que se oponen. ¿Cuál sería su relación con el Ejecutivo?

Frontal como siempre para defender a los sectores populares. Como alcaldesa, obviamente, debe haber articulaciones en función de las competencias de cada uno. Es triste decirlo, pero ningún alcalde ha hecho valer los derechos de la ciudad y ninguno ha exigido que el Gobierno entregue los recursos que debe a la capital. Obviamente, preguntaré qué ha sido de los 80 millones de dólares que se adeuda a Quito y que bien podrían servir para pavimentación, agua potable y alcantarillado.

Unidad Popular hará campaña por el no en la consulta. ¿La mezclará con la suya?

Lo he dicho públicamente, no estoy de acuerdo con la consulta porque no soluciona los problemas de inseguridad o falta de empleo. Hay que preguntarle al presidente Guillermo Lasso cuánto invierte en temas sociales en Quito. Qué ha hecho para depurar las cúpulas de la policía y militares que han sido cuestionadas por el propio embajador de los Estados Unidos.

¿Con el correísmo tienen más coincidencias que discrepancias?

De ninguna manera. Fui una de las 10 mujeres que más linchamiento sufrió durante ese período y fueron perseguidos los 10 de Luluncoto y otros luchadores sociales. Quedó demostrado, con la Ley Tributaria, que el correísmo es aliado del Gobierno en la Asamblea.

Marcharon con los indígenas los 18 días del paro. ¿Cómo exigirles que no destruyan la ciudad?

Respetaré el derecho constitucional a la resistencia, obviamente respetando los derechos de movilización de los ciudadanos y articulando soluciones con el Gobierno para que se atiendan las demandas ciudadanas. Jamás estuve de acuerdo con los actos vandálicos. Participé preparando alimentos, recogiendo vituallas para los que se movilizaron.

¿Conoce si grupos cercanos a ustedes manejan una suerte de ‘guerrillas urbanas’ en Quito?

No conozco de aquello y peor aún que los estemos implementando. Mi trabajo es público con la gente en los barrios populares para que tengan agua potable, alcantarillado.