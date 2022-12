Lo que para unos es un defecto, para Freile es una suerte de don. Reconoce que así como puede tener posturas de derecha en ciertos temas, en otros es de izquierda. Lo dice sin perder en ningún momento la compostura.

En Quito le fue bien en las presidenciales. ¿Es suficiente para aspirar a la Alcaldía?

Son procesos diferentes, pero lo interesante es que en Quito y el país obtuvimos una votación importante sin hacer campaña tomando fondos del Consejo Nacional Electoral, sin imprimir una sola bandera o camiseta, ni siquiera hicimos recorridos. Eso generó una expectativa en conocer el plan de trabajo y llamó la atención del electorado joven.

¿Se vale repetir estrategia?

Hacer lo mismo para esperar los mismos resultados es ineficaz. Ahora planteamos una estrategia unificada primero en territorio, porque somos varias organizaciones participando y también tenemos una propuesta disruptiva: vamos a licitar entre los medios autorizados la pauta (recursos) que entrega el CNE.

¿Por qué no hace de Quinto Poder un partido y así evita saltar de Amigo al socialismo, algo que ha sido muy criticado?

Es que no es una organización política, es un proceso político que tiene como misión convocar la reconciliación de partidos, gestores y líderes políticos. Romper el negocio de los políticos, que es mantenernos divididos en torno a supuestas ideologías. Estamos en un momento de la civilización en el que no es que se acabaron las ideologías, pero sí hay transformaciones en las que la izquierda y derecha son obsoletas.

¿Entonces en dónde debe ubicarle la ciudadanía?

Me han calificado de todo, pero desde que entré a la actividad política he dicho que me defino como republicano liberal. A veces soy muy de derecha o de izquierda o conservador. La verdad para mí las definiciones ideológicas son poco importantes, me interesa generar certezas para que el sector privado pueda correr riesgos y generar prosperidad.

Los políticos profesionales viven de pasar el sombrero, de recaudar para campañas, y eso hay que cortarlo.



Pese al discurso de unidad, tampoco pudo propiciar una candidatura de mayor consenso.

Los políticos que son políticos demasiado tiempo llegan a pensar que ellos son los únicos que tienen que estar ahí. Han sido candidatos muchas veces y piensan que deben ser los elegidos. El proceso de Quinto Poder está encaminado a entregar la posta lo antes posible a las nuevas generaciones.

¿Tiene posibilidades ante maquinarias electorales como la de Jorge Yunda con sus medios, o el correísmo?

Sentimos que tenemos una opción real de ganar. No suelo comentar sobre nuestro trabajo ni difundir números, pero cuando empezamos hace seis meses lo hicimos con la quinta parte de lo que tenía el señor Yunda, que sigue primero, probablemente hasta el próximo fin de semana o la semana que sigue.

¿Y del otro lado de la tendencia hay opciones?

El Gobierno tiene el palmarés de que, por desgracia para el país, no se está cumpliendo y funcionando el plan de gobierno y eso le pesará a la candidata oficialista. Otros como el Partido Social Cristiano, que me cae bien, en Quito son mala marca y no veo más dentro de la tendencia. El resto son politiquería con la cual no podría negociar; ni con la violencia, ni con el odio, ni con los que vienen a quemar Quito o quieren salvarla quemándola.

¿Qué es lo primero que se debe hacer en la ciudad?

Son varias cosas al mismo tiempo. Ahora, para el sentimiento de la gente lo más importante está en la seguridad, en el empleo, que son cosas evidentes. Esto hay que enfrentarlo de manera integral, no hay forma de atender el medio ambiente sin atender la salud, o la inclusión y la seguridad sin hacerlo con la salud. Escogimos un eje al que denominamos salud social, que nos permite llegar a tocar temas de seguridad y empleo dimensionando la gestión municipal en dos momentos: las victorias rápidas y las obras para la prosperidad.

Debemos construir gobernanza con quien esté en el poder, pero sin someterse.

¿Con un Concejo en contra será difícil trabajar?

Lo primero es llegar con un espíritu de reconciliación, tratando de armar un equipo y tratando de unificar propuestas de otras fuerzas. Lo segundo es que el primer día de gestión cerraremos las oficinas de las concejalías, porque para cumplir las funciones de legislar y fiscalizar no necesitan ni chofer, ni asesores, ni oficinas; lo que necesitamos es concejales fiscalizando en la calle. Al final del día recibiré sus reportes y a quienes no lo hagan los exhibiremos en las redes sociales y yo mismo promoveré su revocatoria.

¿Le acusan de querer hacer del Municipio un trampolín a Carondelet?

Solo en un segundo periodo de gestión. Sí, reconozco que es mi intención ser presidente luego de ser un gran alcalde. No está en mis planes abandonar la Alcaldía en el primer período, pero lo que sí voy a hacer para el 2025 es ayudar a construir un perfil de consenso, hombre o mujer, de quién vaya a gobernar el país.

¿Cómo se pasa de firmar una carta de Vox (partido de extrema derecha de España) a ser candidato socialista?

En realidad hubo un acercamiento con varios partidos porque en Quinto Poder no tenemos actos confidenciales en materia política. Hablamos con la Izquierda Democrática, socialcristianos, incluso el Gobierno a través del ministro de Gobierno nos lo propuso. Muchos fueron los llamados, uno el elegido.

¿Con el correísmo?

Obviamente con ellos no, porque promueven un modelo de gestión que es caduco y debe ser superado por el país.

¿Pudo ser el candidato oficialista porque coincide con el Gobierno?

Yo pedí el voto por Guillermo Lasso en la segunda vuelta presidencial con la esperanza de que cumpla el plan de gobierno que había planteado y, claro, ahora soy uno de los desencantados porque veo que todavía no se está cumpliendo lo que se ofreció.