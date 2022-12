Luz Elena Coloma resalta que una de sus cartas de presentación es la experiencia adquirida en el Municipio de Quito. Por lo tanto, ha sido testigo de primera mano del deterioro multidimensional de la ciudad.

Luego de 20 años en el Municipio, ¿ha sido parte de la solución o del problema de Quito?

He sido parte de la solución. Algunos ejemplos: cuando encabecé la Comisión de Expropiaciones regularizamos todo el proceso de tenencia del Parque Metropolitano. Hicimos el Hogar de Paz para los comerciantes minoristas, más de 23 ordenanzas para grupos LGBTI, por la equidad y contra la violencia de género. Todo eso, sin glosas, grilletes ni problemas con la Contraloría.

También ha sido, al menos, testigo del deterioro de Quito.

Quito tiene un millón de habitantes más que hace 25 años, altas tasas de desempleo. Y el Municipio, lejos de encontrar formas para enfrentar esa realidad, está estancado, tramitológico, más político, o diría politiquero, con un Consejo enfrascado en posturas personales y partidistas.

¿Cogobernaron con Jorge Yunda al inicio de su Alcaldía?

Eso es lo que decían, pero en realidad hubo un grupo de concejales sensatos que consideró que el alcalde necesitaba gobernabilidad y apoyo en los temas que beneficien a la ciudad, porque lo responsable es eso y no levantarse e irse cuando en algo no estamos de acuerdo. Así lo hicimos hasta que empezamos a evidenciar otro tipo de comportamientos.

Usted sonaba como la candidata de consenso de la derecha. ¿Por qué no se concretó?

Diría del centro, no me considero de derecha. Prefiero hablar de la tendencia de la sensatez. ¿Por qué no se dio ese consenso? Probablemente porque soy mujer. Quizás a alguien le hizo ruido que fui concejala por CREO, pero ahora soy la candidata de una alianza y jamás he sido persona de obedecer a alguien que me dice lo que tengo que hacer.

La falta de acuerdo traerá dispersión. ¿La ingobernabilidad está asegurada nuevamente?

Sin duda, en el Concejo habrá dispersión y lo que espero es que luego haya una natural concentración alrededor del candidato que tenga más posibilidades, porque la ciudad no puede volver a tener un alcalde que desaparezca el jueves o abandone sesiones importantes. La ciudad necesita un liderazgo y trabajo de más de ocho horas al día. Quito no puede ser considerada la plataforma para cruzar del Municipio al frente (al Palacio de Carondelet).

Pero los primeros sondeos muestran que los ciudadanos no están incómodos con un alcalde que desaparece el jueves.

No creo que los habitantes de Quito tengan la idea del ‘más vale malo conocido...’. Yo lo que palpo y me dicen en los barrios es que ya es hora de una mujer. Hay abandonos evidentes en los sitios que visitamos y la gente no está pensando en que regrese quien no les cumplió.

Hace poco fueron las fiestas por la fundación de la ciudad. ¿La celebración pierde fuerza?

Penosamente, las fiestas de Quito son cada vez menos atractivas. Creo que con la eliminación de la fiesta taurina, no se calculó que era algo que dinamizaba la ciudad de varias formas; puede ser uno de los elementos que han empobrecido las fiestas. Es una hipótesis. Lo que sí está medido es el ánimo de la ciudad: el 87 % de la gente está deprimida y cree que Quito no tiene futuro.

¿Qué será prioridad en su eventual Alcaldía?

Todo debe ir de la mano, porque las urgencias de gestión no permiten decir este o aquel es un problema más importante. El metro nos plantea una nueva era en movilidad y nos obliga a ir ajustando temas que no están resueltos, especialmente en superficie. Debe haber intervención alrededor de las estaciones para que sean lugares con dinámica económica. Pero eso no quiere decir que el metro no deba empezar a moverse.

¿El metro es la gran solución de movilidad de la ciudad?

La movilidad es una urgencia, pero no solo la de los buses. Hay que impulsar zonas peatonales con un eje norte-sur caminable que se complemente con el trolebús, bicicletas, aceras. La posibilidad de 100 kilómetros de ciclovías para que Quito asuma en verdad la movilidad alternativa es algo que está en el plan

¿Desde qué arista abordaría la inseguridad?

Hay que dar un buen uso a la tasa de seguridad. En la anterior administración no se invirtieron $ 24 millones. Hay cámaras de reconocimiento facial que funcionan a medias. La Policía Metropolitana debe ser más visible con presencia y patrullaje comunitario. Trabajaremos en violencia de género. Lastimosamente hemos desandado en proyectos como ‘Bájale al acoso’.

Aunque su nombre está directamente asociado al oficialismo, en realidad Luz Elena Coloma es la candidata a la Alcaldía de Quito por la alianza ‘Va por ti’, que la conforman el movimiento Ahora, Construye, CREO y RETO. Ha estado en diferentes espacios y momentos del Municipio de la ciudad desde 1998.

La ciudad fue empujada hacia un abismo del que tomará tiempo volver, pero se lo puede lograr.

Socióloga y periodista nacida en Ancón (Santa Elena). Está vinculada al Municipio de Quito desde hace más de dos décadas. Ha sido concejala en diferentes periodos y dirigió la Empresa Quito Turismo. Tiene estudios en Desarrollo Local y Descentralización, así como una especialidad en Gobierno y Liderazgo Político

Quito no se puede dar el lujo de entrar en curva de aprendizaje con alguien que no sepa de gestión.

SIN ANESTESIA

¿Es mejor ser la candidata oficialistas o desmarcarse de aquello?

No me considero la candidata de nadie y no soy la candidata oficialista. Lo que sí creo es que la alcaldesa debe estar abierta a la posibilidad de hablar, en buenos términos, con quien esté gobernando. Porque si el objetivo de llegar a la Alcaldía es ver en cuánto tiempo me tumbo al Gobierno, conspirar y ver en qué momento me organizo otra revuelta, entonces se ha perdido el objetivo.

¿Cuál sería su postura si llegan nuevas protestas violentas a Quito?

Sobre ese tema he opinado sin ningún cálculo político: soy una convencida del diálogo, la paz y el derecho a la protesta, siempre que esta no se convierta en un secuestro a la ciudad, ni en amedrentamiento y terror para los ciudadanos, como sucedió cuando se quemó un convoy durante las últimas protestas. Si eso sucede, lo que corresponde es coordinar la defensa de la ciudad con las fuerzas del orden estatales. Como alcaldesa, no seré funcional a agendas que usan la protesta con fines políticos.

Si considera que la fiesta taurina animaba a Quito, ¿haría algo desde la Alcaldía para retomarla?

No, porque soy una demócrata. Hay una consulta popular muy clara sobre el tema. Y hay una ordenanza en el Municipio de Quito que es muy restrictiva, pero está ahí. Quito tiene problemas más grandes por resolver y, con todo respeto, no me voy a enfrascar y detener en una polémica innecesaria. La ciudad necesita ir hacia adelante.