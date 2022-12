Jéssica Jaramillo mira con cautela las encuestas y le anima pensar que en algunas va creciendo. Aunque ya recorre barrios y mercados de Quito, dice que la campaña apenas va a empezar y confía en que sus números mejorarán.

Su nombre se hizo conocido en la capital por impulsar la destitución del ahora exacalde Jorge Yunda Machado.

¿Las primeras encuestas que van apareciendo no le son favorables precisamente?

Depende de cuál encuesta se revise. En algunas me ubican ya con el 8 %, cuando empecé con el 2 %. De las mujeres candidatas, soy la que mejor se ubica y más crece y tenemos la ventaja de contar con candidatos, todos honestos, en todas las circunscripciones. Si la fuente es una encuesta hecha a 300 personas, es difícil tener un dato real.

En la otra orilla, la persona que usted ayudó a destituir estaría entre los favoritos.

Al contrario. Un 85 % de la población de Quito tiene claro que el señor Jorge Yunda es un delincuente. A ese gran segmento de la población le digo que vayamos por una opción diferente. Es cierto que hay 12 candidatos, pero la mayoría sin opciones porque no han servido a Quito sino a sus amigos, a las élites, que son el 1 % de la población.

Todos se siente irremplazables. ¿Por eso no hubo acuerdos para lograr una candidatura de consenso?

Soy una mujer de centroizquierda y desde ahí he luchado toda mi vida. Hay un sector de la derecha encabezado por el Partido Social Cristiano, Lucio Gutiérrez y otros que pretendían imponer un candidato de esa vieja clase política. Una de las condiciones que puse es que el candidato sea una persona completamente honesta y como nadie cumplía con ese requisito básico, pues aquí estoy en la contienda.

¿La ciudad está en riesgo de tener un alcalde con baja votación y sufrir nuevamente de ingobernabilidad?

El ciudadano será inteligente a la hora de elegir entre la honestidad o el cinismo político de quienes se han acostumbrado a las componendas de parcelar y entregar el Municipio a los concejales, como lo hicieron Mauricio Rodas, Jorge Yunda y ahora Santiago Guarderas.

Según usted, ¿el remedio fue tan malo como la enfermedad?

No hay que olvidar que Guarderas llegó de la mano de Yunda. Él se la jugó y violó la disposición expresa que ordena la paridad, todo para poner en la vicealcaldía a su amigo, cuando eso le tocaba asumir a una mujer.

También fue funcionaria de la administración Yunda. ¿Por qué se alejó?

Cuando uno decide combatir la corrupción, pero el alcalde decide auparla defendiendo a funcionarios que metían droga en los mercados, a los corruptos que cobraban a los comerciantes, en ese momento una persona justa y honesta sabe que debe retirarse.

¿Denunció ante las autoridades estos actos?

En 2019 fui llamada cuatro veces por el Concejo Metropolitano, pero el señor Yunda se encargaba de incidentar las reuniones. Se entregó a los 21 concejales toda la información, pero no han sido capaces de fiscalizar ni de parar la corrupción dentro del Municipio. Son unos inútiles.

No podemos seguir votando por delincuentes ni por los que se ponen zapatitos rojos para el TikTok.

En este punto, ¿qué es más importante para la ciudad: la seguridad o la reactivación?

Las dos cosas a la vez. La reactivación, porque tenemos un 30 % de jóvenes desempleados y a la par hay que dar seguridad, pero entendiendo que la inseguridad y la pobreza no se curan a palos, sino con políticas sociales, emprendimiento y educación.

En seguridad la competencia es limitada.

La competencia de la ciudad es la prevención del delito y de la violencia, pero en eso las autoridades tampoco han avanzado. Por otra parte, Quito necesita urgente su Estatuto Autonómico, que es la Constitución de la ciudad para sacar de las empresas públicas a los concejales que se han feriado el Municipio.

La corrupción municipal es otro de los problemas que inquietan al ciudadano. ¿Qué hacer?

Yo escucho a analistas que dicen que a la gente no le importa la corrupción, pero eso no es verdad. Cómo no le va a importar al ciudadano si para hacer un trámite le quieren cobrar $ 20 o el agente de tránsito le para y para no multarle le pide dinero. La alcaldesa tiene que dar ejemplo; o trabajamos honestamente o a quien nos quiera robar yo mismo lo sanciono, lo saco del Municipio y pongo la denuncia en la Fiscalía.

Más allá del metro, ¿qué otras alternativas propone en movilidad?

Plantearemos todo un rediseño de rutas y frecuencias, sobre todo de frecuencias para los sectores a los que llega el transporte cada dos o tres horas. Se implementará el pago por kilómetro recorrido y no por pasajero. Por otro lado, proponemos una tarifa social de transporte público. Es decir, una persona que gana el básico no debería gastar más de 60 dólares al mes por transportarse. Hay que garantizar que con un solo pasaje una persona pueda moverse desde el sur al norte.

Sin anestesia

La expectativa era que objete la candidatura de Yunda, pero no lo hizo. ¿Se cansó de luchar?

Todos esperando que la ‘superheroína’ de Quito, la que se ha jugado el físico, objete esa candidatura. Le cuento que hasta candidatos y candidatas de otras tiendas políticas me llamaron para pedir que sea la que ponga el pecho a las balas nuevamente. Algunos se presentan como los muy valientes, los machitos, ¿entonces por qué no lo hicieron ellos?

¿Permitiría protestas violentas en Quito?

Hemos tenido alcaldes timoratos sin calidad moral para exigir al Gobierno que se siente a debatir y solucionar los problemas del país, que son de hambre y miseria. Un alcalde de Quito debe saber cómo solucionar el conflicto y no es precisamente yendo a gritar a la Shyris. Obviamente, tenemos que jalarle las orejas al señor Leonidas Iza y decirle que no está en su barrio, que en Quito hay normas y no puede comprometer ni el patrimonio ni la libre movilidad de la gente. No vamos a caer en los caprichos del señor Iza, que ya vemos que, en lo político, son bastantes.

¿Y con el Gobierno cómo sería su relación?

Respetuosa y cordial como mandan las instituciones, pero muy firme para defender la ciudad y a sus habitantes. Eso es lo que necesitamos y por eso mi llamado a la gente a elegir bien, porque no podemos seguir votando por delincuentes. Tampoco son opción los que se ponen zapatitos rojos y nos piden que votemos basados en el TikTok y miren cómo tienen al país.