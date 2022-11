Va por su tercera campaña electoral consecutiva, luego de dos períodos seguidos en la Asamblea. Resalta que, si no es el único, es de los pocos candidatos a la Alcaldía que coincide ideológicamente con la organización política que los auspicia. Inició su actividad política hace 16 años, siempre con el correísmo.

Pabel Muñoz dejó su curul en la Asamblea, en septiembre pasado, para buscar la administración de Quito y asegura que poco o nada extraña del legislativo.

¿Cómo piensa revertir los últimos resultados electorales negativos del correísmo en Quito en donde ganó Guillermo Lasso?

Son dos momentos distintos (con relación a las presidenciales). Miro las encuestas y siento que estamos viviendo lo que llamaría una relación inversamente proporcional: mientras el Gobierno va cayendo, la valoración sobre el proceso político de la Revolución Ciudadana va creciendo. No me crean a mí, vean las encuestas.

Para dirigir una ciudad se necesita una relación mínima con el Gobierno y usted ha votado hasta por la destitución del presidente, ¿cómo sería su relación en dos años?

La dividiré en partes iguales. Tengo claro que si uno no apuesta porque la ciudad surja el país tampoco lo hará, pero el otro 50% de manera clara, estricta y severa exigir lo que a Quito le corresponde. La ciudad ha sido penalizada por el discurso del centralismo que lo hubo y con la Constitución de 2008 se logró palear eso, pero Quito sigue pagando la penalización. La ciudadanía no ve que haya una obra nueva en Quito luego de las que se hizo durante el mandato de Rafael Correa.

¿Cuáles son los temas urgentes de resolver en la ciudad?

Venimos trabajando en 22 temas que pasan por turismo, salud, deporte, innovación, inclusión y el Centro Histórico como un tema particular, entre otros. Eso concentrado en cinco ejes: seguridad, trabajo, bienestar y protección de los grupos de atención prioritaria, movilidad sostenible y un territorio intercultural, ecológico, deportivo, entretenido; Quito es capital y varios segmentos deberían funcionar las 24 horas del día.

Siento que la gente tiene miedo y ese miedo se expresa en que la ciudad se apague y cierre muy temprano.

Ofertas que se repiten, pero no se cumplen, ¿por qué?

Las tres últimas administraciones han sido un lastre para la ciudad porque no han tenido sentido de futuro, son ineficientes en su ejecución, carecen de voluntad para enfrentar tres problemas que nunca como antes se sienten: la inseguridad, el desempleo y la pobreza. El dato es que hay $ 1.500 millones de presupuesto, considerando planta central y sus empresas, y $ 500 millones no van a ser ejecutados este año. Eso nos cuesta la inoperancia.

Deja por fuera a Augusto Barrera, administración en la cual, para muchos, empezó el declive.

Esa administración fue nuestra como proyecto político y después de la ruptura hay un claro distanciamiento con Augusto y no tendría que hacer una defensa si no sentiría que hay elementos para hacerlo. Pero en los barrios lo que me dicen es que las últimas obras que se hicieron fueron en la administración de Barrera. Hemos estudiado las últimas diez alcaldías y de todas hay algo que rescatar, excepto las tres últimas.

¿En seguridad cuál es el plan?

La competencia es exclusiva del Gobierno Nacional, pero no cometeremos la irresponsabilidad de lavarnos las manos. Colaboraremos dotando de recursos para la capacidad operativa de la policía y medidas preventivas que pasan por un enfoque de policía comunitaria y que sea la ciudad la que ponga sus recursos para rehabilitar y mantener las Unidades de Policía Comunitaria (UPC).

¿El Municipio puede generar empleo?

En ese tema hay un paquete grande sobre trabajo, economía, innovación y emprendimiento. Son varias cosas que se pueden hacer, una de ellas es el turismo y Quito tiene todo para ser potencia. Quiero a todas las ciudades del país, pero Quito está para codearse con las capitales de Latinoamérica y el mundo. Pusimos en la mesa un paquete de inversiones que está llegando a los $ 6.000 millones, casi en su totalidad provenientes del sector privado, pero también del Municipio y de Alianzas público- privadas.

¿El Metro pinta como un ‘dolor de cabeza’ para quien llegue a administrar la ciudad?

Causa inquietud e indignación. No puede ser que hace cuatro años hicieron el viaje inaugural y cuatro años más tarde no esté operativo. Luego que nos digan que se operará desde diciembre y ahora lanzan una cortina de humo de que el pasaje no costará porque se trata de pruebas de operación. Si el Metro no empieza a funcionar con un sistema integrado de recaudo estaríamos cometiendo una barbaridad.

¿Y el Metro es la gran solución de movilidad para la ciudad?

Tengo expectativa de que sea una válvula de escape, pero no es lo único. Hay que apuntar por mejorar el transporte público, una ciudad pensada para peatones, modalidades alternativas de movilidad y vehículos privados, ese será nuestro orden jerárquico. Haremos una campaña agresiva, en el buen sentido de la palabra, para estimular a dejar el auto en casa y usar el transporte público.

No confundo medio con mensaje. Se puede estar en TikTok sin que eso signifique ausencia del mensaje.

Con un transporte que da un pésimo servicio.

Si tenemos un fideicomiso que se alimente por ingresos, matriculación y hasta las multas nos permitirá pagar a los transportistas por kilómetro recorrido. La guerra del centavo se da porque cobran por el pasajero que levantan, pero si se les paga por kilómetro, vayan rápido o lento, no habrá el otro estímulo. Incluso obliga a que lleguen a zonas desatendidas.

Sin anestesia

¿Teme que una excesiva injerencia de Correa en su campaña produzca el ‘efecto Barrera’?

El candidato y quien toma el liderazgo de la candidatura soy yo. Eso nada tiene que ver con que la gente reconozca de que, en Quito, Correa es el político mejor valorado. Ni hablemos de otras ciudades. Insisto, soy el candidato, asumo la responsabilidad y se ha visto que el expresidente Correa no ha tenido la necesidad de hacer una opinión, que muy bien la podría hacer.

¿Defenderá la ciudad si vuelven las manifestaciones violentas?

Si hay una movilización hacia Quito, lo primero que hay que decir es que la municipalidad no tiene nada que ver. Defenderemos a la ciudad, pero qué significa esa defensa: poner lo que esté a nuestro alcance a buen resguardo del patrimonio de la ciudad, pero la mejor forma de protegernos es decirle al Gobierno que atienda las necesidades de aquellos que deciden venir a la capital.

La sombra de las glosas continúan y ahora dicen que no hizo nada cuando fue parte del directorio de Petroecuador y se denunciaron irregularidades.

Al mismo corrupto confeso (Carlos Pareja) desempolvan siempre cuando faltan tres meses para elecciones. La barbaridad que dice es que me ha entregado un informe el 20 de diciembre de 2011, resulta que ese mismo día estoy ingresando a la Secretaría de Planificación. Lo otro, si hay una institución que le ha hecho daño al país es la Contraloría. En lo que quisieron imputarme las impugnaciones están presentadas y en una de ellas el Tribunal Contencioso Administrativo ya me dio la razón.