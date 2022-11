Es candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el movimiento Centro Democrático. Comunicador. En 2004 y 2019 ya intentó llegar a la máxima función del Cabildo porteño, pero no ganó. Fue prefecto de la provincia de Guayas entre 2009 y 2018. También fue diputado nacional por el Partido Roldosista Ecuatoriano en 2007, hasta la disolución del Congreso Nacional.

Por tercera ocasión Jimmy Jairala Vallazza, excongresista nacional y exprefecto del Guayas, intenta llegar al Municipio de Guayaquil como su alcalde. Desde su salida de la Prefectura, el exfuncionario público se ha dedicado a su proyecto periodístico y a liderar el movimiento que fundó, Centro Democrático.

El excongresista nacional y exprefecto del Guayas Jimmy Jairala Vallazza recibe a EXPRESO en su oficina, ubicada al norte de la ciudad, para conversar sobre su perfil político, sus aprendizajes como funcionario público y su tercer intento de llegar a la Alcaldía de Guayaquil.

De nuevo a la política. ¿Por qué pese a las observaciones que tiene su Prefectura quiere volver a una función pública?

En el balance, lo positivo (de mi gestión como prefecto) superó a lo negativo. Además, en mayo pasado el movimiento Centro Democrático me pidió que aceptara regresar para ser candidato a la Alcaldía.

No ganó las dos ocasiones anteriores que se postuló para alcalde. ¿Qué ha cambiado?

El escenario es distinto. En 2019 mi contendor real fue el exalcalde Jaime Nebot... Los antecesores de Cynthia Viteri le dejaron la vara muy alta y ni de lejos se puede comparar sus administraciones ni su aprobación de gestión.

¿De dónde provienen sus ingresos luego de haber salido de la Prefectura y cómo mantiene operativo su programa?

Estos tres últimos años me he dedicado a la comunicación y mi programa está en una radio y tiene auspicios... En este momento tiene cuatro pautas y eso nos permite subsistir como programa.

La antesala de su candidatura fue la ruptura con el correísmo. ¿Qué sucedió?

El problema parte de que la Revolución Ciudadana no respetó un acuerdo político, pero eso ya es llorar sobre la leche derramada. Ahora ellos tienen su candidato a la Alcaldía y a la Prefectura del Guayas.

¿Cree que esa ruptura afectará su campaña electoral?

Eso no me ha afectado. Algunos actores políticos no entienden ni reconocen que Centro Democrático y yo tenemos nuestra propia votación.

También prescindió de Héctor Vanegas. ¿Aún cree que es el mejor para la Prefectura?

Considero que él tiene el derecho a ser candidato, pero todavía no hemos decidido a qué candidato a la Prefectura del Guayas vamos a apoyar...

En un principio su movimiento lo auspició. ¿Por qué su apoyo ahora está en duda?

Debemos, como partido, analizar qué organizaciones políticas no tienen candidato a alcalde. Hay que evaluar nuestro apoyo, como también podríamos no apoyar a nadie.

¿Cuáles son las principales fallas de la gestión de la alcaldesa Cynthia Viteri?

Las administraciones socialcristianas se han caracterizado por tener obras íconos, pero Viteri no tiene nada que genere recordación. Se la recuerda por las denuncias que tiene en su contra como (por los casos de) las vallas, la aromaterapia, las paredes pintadas y la limpieza de calles.

Una crítica que se hace al Cabildo es la falta de fiscalización a la alcaldesa. ¿Cuál será su postura de llegar a la Alcaldía?

La mayoría de su partido le ha jugado a su favor. ¿Así quién va a fiscalizar? No podría exigirles, pero les pediría que estén prestos a dar su versión. Y si los periodistas o las organizaciones sociales no consiguen lo que buscan, podrán pedirme directamente.

¿Qué otros cambios haría en el Municipio de Guayaquil?

Hay que revisar las cuentas del Cabildo. Evaluaría las fundaciones, en especial la del Malecón 2000. Nadie sabe cuánto generan las fundaciones. En el tema de personal, para saber cuánta gente sobra o necesito, debo saber cómo está el Municipio por dentro.

La inseguridad preocupa a los guayaquileños. ¿Qué soluciones les ofrece?

Lo primero es que un alcalde no puede decir que la seguridad no es su responsabilidad. Convocaré al Consejo Cantonal de Seguridad. Me mantengo en construir una cárcel para delitos menores, ocupar los espacios públicos y que los policías metropolitanos se integren a la policía comunitaria en los barrios.

¿Y qué planes tiene para la movilidad de la ciudad?

Una opción es integrar la aerovía con la metrovía mediante un solo boleto para darle mayor eficiencia a la aerovía. Además, planteamos que la metrovía funcione al 100 %, readecuar las estaciones y que todas las unidades tengan aire acondicionado. Es probable que con esto las personas decidan no moverse en auto y usen el transporte público.

SIN ANESTESIA

¿Utiliza su programa para mantenerse vigente ante su electorado?

La gente recuerda las obras hechas en mi gestión y, ciertamente, regresé a mis orígenes como periodista. No he usado mi programa como una plataforma, pero sin haberlo buscado sirve.

¿Su relación con Rafael Correa es irreconciliable?

Si la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano están juntos en la Asamblea Nacional, todo es posible en la política. Pero prefiero no adelantarme aún.

¿De qué dependería?

Los declaraciones desatinadas del expresidente Correa me pondrían a pensar (en una nueva posible alianza). Pero es algo que no me quita el sueño, eso ya pasó.

La prefecta Susana González comparó las investigaciones alrededor de Viteri con las suyas. ¿Cree que es así?

La comparación cabrá cuando Viteri llegue al final de las investigaciones y la justicia le dé o no la razón.

¿Qué error como funcionario público no volvería a cometer?

A veces uno comete el error de confiar excesivamente en la gente. Uno tiene que ser más meticuloso con eso.