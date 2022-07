El exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala, aclaró su "ruptura con el correísmo" a través de un video colgado en sus redes sociales. Según indicó Jairala, la Revolución Ciudadana lo ve como un enemigo por no apoyar su agenda de "recuperar la patria" y que, como secuela, presentarían candidato a la Alcaldía de Guayaquil para "chimbar" su postulación en las seccionales de 2023.

"Eso fue un frontal amenaza", dijo el exprefecto en su video de seis minutos de duración. Además, indicó que "el tema se complica" cuando Centro Democrático decidió apoyar la precandidatura de Héctor Vanegas para la Prefectura de Guayas. "(Esto) era una ofensa de niveles bíblicos", continuó el exprefecto y recordó que el correísmo tiene animadversión con Vanegas porque "había cuestionado al expresdiente (Correa) varios años atrás".

Ruptura con el correísmo: una diferencia de agendas. Mi única respuesta sobre este tema. pic.twitter.com/zp4iIbW8zs — Jimmy Jairala (@jimmyjairala) July 26, 2022

En ese sentido, Jairala señaló que el correísmo le advirtió que "habría consecuencias" y que por haber apoyado a Vanegas "ellos presentarían candidato a la Alcaldía de Guayaquil (...) para chimbar la candidatura de Jimmy Jairala".

Por otro lado, el exprefecto indicó que -sin la venia del correísmo- Centro Democrático ya "había explorado la opción" de perfiles para la Prefectura del Guayas, como Fracesco Tabacchi, y no la de Marcela Aguiñaga que era aupada por la Revolución Ciudadana. "No se puede hablar de haber roto nada porque nada estaba dicho", puntualizó el exprefecto.

También aclaró que actualmente no mantiene ningún acuerdo con la Revolución Ciudadana, a pesar que "daban por hecho, unilateralmente, que volveríamos a tener un acuerdo electoral" como el que se estableció para apoyar la candidatura de Andrés Aráuz a la Presidencia de la República en 2021. "Ya no le parecemos tan simpáticos (al correísmo), ya no nos necesitan. Ahora somos traidores, ahora somos bailarines", dijo Jairala previo a finalizar su intervención.