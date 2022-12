Sentado en uno de los sillones de su oficina ubicada en el piso 30 del edificio La Previsora, en el centro de Guayaquil, el candidato a la Prefectura del Guayas, Héctor Vanegas, interrumpe lo que parece ser la elaboración de la defensa de alguno de los casos que tutela para atender a EXPRESO sobre su candidatura y perfil político.

Alcolisti S. A., el ‘eterno’ proveedor de fotorradares de la ATM Leer más

- ¿Para usted el partido es lo de menos con tal de llegar a la Prefectura del Guayas?

- Díganme si hay otra forma de participar. Incluso he sido candidato por algunas organizaciones políticas que desaparecieron, ¿yo debí desaparecer con ellos? Yo he creído en posiciones y candidatos como todos los ecuatorianos.

- ¿Qué coincidencias tuvo o mantiene con el correísmo?

- Nunca estuve afiliado porque cuando quise hacerlo, Rafael Correa interrumpió nuestro acuerdo recordando viejas heridas que pensé ya habían sido superadas...

- ¿Pero qué coincidencias tuvo o tiene con el expresidente?

- He criticado al gobierno de Correa en muchas cosas, pero también he criticado la manera injusta, indebida e irregular con la que se ha perseguido. Para mí es una víctima de un sistema judicial que se ha politizado. A mi juicio, todo es nulo en el tema Correa.

- ¿Sus ganas de ser candidato pudieron más que las críticas que tenía en contra de Correa?

- Yo no necesito ninguna función pública. Soy un hombre exitoso sin ello.

Correa es el último caudillo. Es víctima de un sistema judicial que se ha politizado. Para mí, todo en ese tema es nulo. Héctor Vanegas

- ¿Y su relación con el movimiento Centro Democrático?

- Por invitación de Jimmy Jairala aspiré a ser candidato a la Prefectura... fui elegido en las primarias, pero de manera arbitraria, indebida, antidemocrática y violando el Código de la Democracia decidieron no inscribir mi candidatura. Actuaron de manera política.

- El retiro del respaldo surgió por sus declaraciones sobre los calzones en un mitin político, ¿cree que fue un error?

- Producto de la emoción, pueden salirse algunas frases indebidas. El grupo al que más he defendido es a la mujer. Todo es una manipulación que no afecta una lucha y una posición que todos conocen. En las encuestas no está el tema que menciona, no está en la mente de nadie. Esa es la irrelevancia que tiene (el tema).

- ¿Qué problemas tiene la Prefectura de Susana González?

- No ha hecho nada. Pintando paredes no va a cambiar la opinión de la gente. Lo seguro es que se va porque se va.

- Ha dicho que auditará las administraciones anteriores...

- Voy a auditar todo lo que sea leonino. En las concesiones, cómo puede ser que ni las casetas de cobro las hayan construido. Tampoco puedo aceptar cabalgatas que, según Contraloría, nunca se hicieron. Como prefecto, exigiré a la Fiscalía que se archive o investigue lo que sea necesario.

- ¿Cómo planea aportar a la lucha contra la inseguridad?

- No existe el plan provincial de seguridad. Colocaré inhibidores en la cárcel y equiparé a la Policía. Aunque parezca increíble, hay que sacar tanquetas para influir todo el miedo necesario al bandido...

- Eso lo puede coordinar con la Gobernación de la provincia...

- Yo seré el jefe del Gobierno provincial. Para mí, el cargo de gobernador debe suprimirse y ser asumido por el prefecto. Debemos controlar la seguridad. El ‘no es mi responsabilidad’ nos tiene jodidos.

Jimmy Jairala fue mi amigo. Ese acto de traición (de quitarle el apoyo) lo vuelve el Judas ecuatoriano. Héctor Vanegas

La falta de transparencia en el Portal de Transparencia de entidad municipal Leer más

- ¿Y qué propone al agro?

- Debemos procurar que los jóvenes de cantones rurales logren acceder a un título universitario y que se especialicen en el campo. Para ello, también implementaremos internet abierto y gratuito. También hay que hacer centros de acopio de alimentos.

- ¿Qué hará con el dragado y el quinto puente?

- No tumbaré el dragado como hicieron los socialcristianos, pero revisaré el convenio para no perjudicar al agro y que de verdad sea una solución. Y, sobre el quinto puente, yo nunca pido permiso. Si hay que hacerlo, se lo va a hacer.

EL CONTEXTO

Luego de desempeñarse como concejal en el Municipio de Guayaquil, función a la que llegó en 2019 junto a Centro Democrático, Héctor Vanegas regresa a una papeleta electoral para las seccionales de 2023. En esta ocasión, persiguiendo la Prefectura del Guayas de la mano con la antes Alianza PAIS, ahora movimiento Mover.

SIN ANESTESIA

Ha estado en varios partidos, ¿cuál es su ideología política?

No soy un hombre de derecha. Me ubico del centro hacia la izquierda y bajo esa posición, todo aquello que implique defender al necesitado y luchar contra lo opresión, es lo que hago y he hecho por 32 años como litigante y concejal.

Rafael Correa reprochó comentarios suyos del pasado en contra de su gobierno, ¿cómo quedó su relación con él?

Él es el último caudillo del Ecuador. Mis diferencias con Correa terminaron en nuestro encuentro en Bruselas. Yo entiendo el sentimiento de un exiliado, de un perseguido y es un hombre que muchas veces ha sido traicionado.

¿Y con Jairala?

Fue mi amigo durante muchos años. Confié en lo más sagrado de un ser humano, su palabra. Ese acto de traición lo ubica como el Judas ecuatoriano. Yo no lo voy a disculpar, él es un contrario.

Se criticó sus declaraciones sobre los calzones, ¿es machista?

Controles en un parque y los arreglos de adoquines, entre las demandas ciudadanas en Guayaquil Leer más

Mis actos demuestran lo contrario. Tengo un matrimonio de 40 años, una madre viva, una hija y la mayor cantidad de mis estudiantes son mujeres.

Entonces, ¿se exageraron sus palabras?

El video fue difundido por el movimiento (Centro Democrático). Creo que maliciosamente se utilizó ese momento para intentar derrumbar al único representante popular de esta elección y no se dieron cuenta de que cuando una puerta se cierra, yo la tumbo a patada y avanzo.