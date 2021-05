“Narcotráfico y crimen organizado afectan por igual a Ecuador y sus vecinos”

Oswaldo Jarrín

Ministro de Defensa de Lenín Moreno. Fue subsecretario de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Jefe del Comando Conjunto, director de Operaciones del Ejército en la guerra del Cenepa. Dirigió la Academia de Guerra del Ejército, la Escuela Militar Eloy Alfaro, decano fundador de la Facultad de Ciencias Militares de la Escuela Politécnica, doctor en Ciencias de la Educación.

El contexto

Oswaldo Jarrín llegó al Ministerio de Defensa luego de los incidentes en la frontera que provocaron el secuestro y asesinato de tres miembros de diario El Comercio. Dice que deja reinstitucionalizadas y equipadas las FF. AA. Señala que su futuro no puede ser otro que no sea el del ambiente académico, continuar con el trabajo de investigación.

Desde el lunes, Oswaldo Jarrín dejará de ser ministro de Defensa. Su último acto será en la Cima de la Libertad para recordar la Batalla del Pichincha. Antes de dejar su cargo habló con EXPRESO de la reinstitucionalización de Fuerzas Armadas, el equipamiento y lo que queda.

¿Cómo quedan las FF. AA.?

Hemos logrado su reinstitucionalización basadas en leyes aprobadas en la Asamblea. Hemos mejorado la capacidad operativa con la compra de equipamiento para el Ejército, Marina y Fuerza Aérea y hemos diseñado e implementado una estrategia de seguridad común regional.

¿Eso qué significa?

Que se inaugura la seguridad cooperativa no solo en el orden interno sino en el orden internacional, porque el Ecuador tiene amenazas igual que otros países que son comunes a la región, nuevas, no estatales, transnacionales: narcotráfico, crimen organizado que afectan por igual a Colombia, Ecuador y Perú. Por eso, en la estrategia regional común participan todos los países con sus FF. AA. para combatir amenazas y, con el apoyo de Estados Unidos con los aviones P3, desde el continente y desde Galápagos, vienen, operan, se reabastecen, terminan su misión, no mayor a una semana cada vez y retornan a su país.

¿Hay cohesión en FF. AA.?

Hay cohesión, unidad y disciplina, se han retomado en los tres años que he comandado. Desde el Ministerio de Defensa no hemos tenido un solo incidente de disciplina o que agrave a los niveles de comando o de liderazgo en cada nivel de conducción.



Pero no siempre ha sido así...

Encontramos incertidumbre, falta de liderazgo, falta de confianza entre los diferentes niveles de comando y también con las unidades superiores, eso se fue logrando a través de un apoyo a la disciplina y entrenamiento que han tenido. Hay confianza en las Fuerzas Armadas. La última encuesta de Cedatos nos da el 75 % de más alta confiabilidad de todas las instituciones y no solamente en el orden interno sino internacional. Latinobarómetro nos da el segundo lugar después de Uruguay.

En tres años, ¿dice que logró revertir lo vivido en 10 años?

Hemos recuperado la institucionalidad, ese fue el objetivo fundamental.

Lo de octubre, ¿cree que en algún momento le pase factura?

La acción directa de control de la población, los disturbios y amotinamientos, fue de la Policía no de Fuerzas Armadas que estuvieron a cargo de dos áreas: estratégicas y zonas de seguridad y las vías. En esos sectores se aplicó porque, el control propiamente de las manifestaciones estuvo a cargo de la Policía. Entonces no pudo haber exceso de uso de la fuerza porque ni por parte de la Policía ni de FF. AA. se usó armamento de dotación, es decir, letal. No usamos un solo disparo en esas manifestaciones. Entonces todas las observaciones o acusaciones son falsas, son de intereses particulares, no de intereses sociales del Estado.

La Corte tumbó su reglamento para el uso de la fuerza...

Lo que se declaró inconstitucional fue al acuerdo. El uso progresivo de la fuerza la Policía lo tomó y presentó un proyecto de ley a la Asamblea. A futuro tiene que aprobarse una ley en los mismos términos presentados por el Ministerio de Defensa. Mientras eso pase, no se ha modificado la Constitución que da atribuciones al presidente para que determine estado de excepción y el uso de FF. AA. en apoyo a la Policía. Eso no se ha cambiado; está en la Constitución.

Si ya existe, ¿para qué el reglamento? La idea era dotar a los militares de una herramienta, ¿no?

Correcto, en función del escalamiento de la violencia. Es decir, si la violencia escala también tienen que escalar las medidas de reacción a ese tipo de violencia. Eso no existe.

¿Qué pasó con el levantamiento de la reserva de los informes por la muerte del equipo de El Comercio? ¿No es una deuda?

Hay niveles que se establecen en seguridad y, en idéntica forma, hay niveles estructurales, es decir, quién ordena. Si está en Consejo de Seguridad Pública del Estado, ahí está establecido el nivel de seguridad. No puede actuar el Ministerio de Defensa, porque el Cosepe es superior. Preside el presidente.

¿Significa que cualquier pedido de levantar la reserva debió ser enviado al Cosepe?

Exactamente. Si es que el Cosepe tuvo alguna reunión de carácter reservado, el Cosepe debía levantar la reserva. No depende exclusivamente del Ministerio de Defensa, eso debía ser al origen, a la fuente que estableció el nivel de seguridad para que lo abra.