Los municipios anuncian acciones contra el gobierno de Lenín Moreno

Es un segmento estatal que se siente afectado por el presidente Lenín Moreno. Los 221 alcaldes del país presentaron su reclamo frontal contra el Ejecutivo por los recortes en sus asignaciones económicas. También pidieron que se cancelen los más de 1.212 millones de dólares que no transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas. Los titulares de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) amenazaron con plantones y marchas ante la falta de respuestas.

El primer plantón se cumplirá mañana, 1 de diciembre de 2020, en los exteriores del Palacio de Gobierno. Ahí, los alcaldes esperan ser recibidos por el primer mandatario.

Para la tarde de hoy, en cambio, se tiene previsto que el presidente de la Asociación, Raúl Delgado, y varios alcaldes presenten una acción de protección en contra del Ministerio de Finanzas. La acción se presentará en el Complejo Judicial Norte

La Asociación aseguró que los alcaldes llegan a estas medidas luego de ser pacientes y comprensivos con un gobierno que no fue del todo transparente. Había un acuerdo con el ministro de Economía, Mauricio Pozo, pero eso no se respetó. En una reunión de la semana pasada, el ministro y los líderes de AME concretaron que se esperará el pago sin mayores reclamos siempre que el gobierno no emita los decretos Ejecutivos que recortan los futuros ingresos de los municipios. El viernes 27 de noviembre, Moreno firmó esos decretos.

Dichos textos, que reforman el mecanismo de entrega de recursos que le corresponden por ley a los gobiernos locales, son inconstitucionales, a decir de los alcaldes.

Según Finanzas, el monto previsto en el presupuesto para los gobiernos seccionales en 2020 era 3.068 millones de dólares. Ahora, con los ajustes expuestos el viernes, el valor bajó a 2.377 millones de dólares. Un ajuste de 691 millones que representa un 22,5 % menos, comparado con lo previsto antes de la pandemia.