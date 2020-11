Presupuesto para los GAD se ajustó en $ 691 millones

“Nosotros no podemos entregar recursos que no tenemos o no recibimos”, aseguró este 27 de noviembre de 2020 el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, en el conversatorio con medios de comunicación para explicar el ajuste al presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en este año, debido a la crisis económica.

En casi una hora, el funcionario de Gobierno explicó la caída de los ingresos fiscales debido al derrumbe del precio del petróleo y la menor recaudación de impuestos, lo cual ha obligado al régimen a efectuar los recortes. La caída de ingresos del presupuesto en 2020 es de casi $ 8.000 millones y equivale a una reducción de 35 %.

En ese contexto, el monto previsto en el presupuesto para los GAD en 2020 era $ 3.068 millones y pasó a $ 2.377 millones debido a la crisis económica agravada por la pandemia de COVID-19. Es decir, un ajuste de $ 691 millones que representa un 22,5 % menos, comparado con lo previsto antes de la pandemia.

El Modelo de Equidad Territorial (MET), explicó Carrillo, contempla dos componentes en la asignación de presupuesto a los GAD. El primero es fijo para todo el año y para 2020 corresponde a un monto de $ 2.136 millones. El segundo varía cuatrimestralmente de acuerdo con los ingresos efectivos del Estado y la aplicación de una fórmula determinada en el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), cuya metodología la establece el Consejo Nacional de Competencias (CNC).

¿Cuánto se ha pagado hasta ahora a los GAD? Según Carrillo, cerca de $ 2.000 millones hasta octubre de este año. Es decir, dijo el viceministro, quedan por pagar unos $ 350 millones hasta el fin de año.

“Buscamos reducir al máximo los retrasos. Como conocemos la situación financiera vamos a hacer el mejor esfuerzo”, añadió el funcionario.

Una parte de los recursos ya pagados a los GAD ($ 63,9 millones) se canceló con la figura de pago-inversión, es decir, a través de títulos valores.

El pago-inversión consiste en que el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere dinero a los gobiernos seccionales y estos usan ese dinero para comprar Bonos del Estado o Certificados de Tesorería (Cetes), es decir, deuda interna con los que el Estado se financia. Los GAD, según Carrillo, pueden usar esos papeles para pagar a los contratistas de obras públicas.

¿Qué sucederá para el presupuesto del próximo año? Al ser un presupuesto prorrogado por año electoral, 2021 iniciará con la asignación presupuestaria ajustada para este año. Es decir, los $ 2.377 millones.

“Con ese presupuesto iniciaríamos el 2021. Luego haríamos la liquidación de cierre de año, de 2020, las primeras semanas de enero, y sobre la base de ese ajuste haremos la programación financiera”, dijo el viceministro.

Si bien el presupuesto para los GAD partirá con un presupuesto ajustado en 2021, aclaró Carrillo, las cuotas o montos pueden incrementarse debido a un posible aumento del precio del petróleo, mayor actividad económica, entre otros temas. “Esperamos que la situación vaya mejorando paulatinamente”.

Para saber

Cootad: El Cootad fija la fórmula de cálculo de las asignaciones a los GAD considerando el 21% de ingresos permanentes y el 10 % de los ingresos no permanentes del presupuesto.

Devolución del IVA: Se ha devuelto $ 122 millones por concepto del IVA a los GAD más afectados y se ha pagado $ 8 millones por los proyectos de Proagua.