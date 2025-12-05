Expreso
Aeropuerto internacional en Maiquetia (Venezuela).
Fotografía que muestra aviones en la pista del aeropuerto internacional, Simón Bolívar este miércoles, en Maiquetia (Venezuela).EFE

Venezuela queda aislada tras suspensión masiva de vuelos internacionales

Aerolíneas como Copa y Wingo extienden cancelación de operaciones, citando alertas de seguridad de EEUU por actividad militar

Venezuela quedó prácticamente aislada el jueves, 4 de diciembre de 2025, tras la suspensión de vuelos por motivos de seguridad de las últimas aerolíneas internacionales que operaban hacia este país, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Las panameñas Copa Airlines y Wingo ampliaron hasta el 12 de diciembre la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela, sumándose a la cancelación temporal de otras diez compañías ante una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por un incremento de la actividad militar en el Caribe.

El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

Copa y Wingo habían suspendido inicialmente los vuelos hasta el 5 de diciembre, pero este jueves decidieron extender la medida.

Estados Unidos desplegó en agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe, según justifica, para su lucha antinarcóticos.

Desde entonces, los militares estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente cargadas de drogas en el Caribe y el Pacífico, con saldo de 87 muertos.

El ataque más reciente ocurrió este mismo jueves en el Pacífico, contra una lancha en la que murieron cuatro hombres, informó el Comando Sur de Estados Unidos.

Caracas sostiene que las maniobras militares buscan en realidad el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El aviso de la FAA provocó que las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y Turkish suspendieran operaciones temporalmente. El gobierno venezolano les revocó luego las concesiones al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas" por Estados Unidos.

Copa Airlines y Wingo eran de las pocas aerolíneas internacionales que seguían operando desde y hacia la capital de Venezuela en medio de las agravadas tensiones entre Caracas y Washington.

Este jueves, también la estatal colombiana Satena y Boliviana de Aviación suspendieron sus vuelos desde y hacia Venezuela.

Interferencias

Al anunciar la suspensión de sus vuelos, Copa Airlines y Wingo dijeron que la medida fue tomada tras reportes de sus pilotos sobre "intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves".

El Instituto Aeronáutico Civil de Venezuela informó el miércoles que la suspensión se dio "previa coordinación" entre las partes.

Satena, en tanto, explicó que su suspensión se debió a "reportes de interferencias (...) en los sistemas de navegación satelital" que suponen "un riesgo operacional", según un comunicado.

Satena volaba dos veces por semana a la ciudad de Valencia, la tercera más grande de Venezuela, ubicada a dos horas de Caracas.

Previamente, el canciller venezolano, Yván Gil, manifestó que su país "ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo" y "no hay fuerza capaz" de quitársela, según declaró al recibir un avión desde Estados Unidos con venezolanos deportados desde ese país.

