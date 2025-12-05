Argentina regresa al mercado internacional de deuda tras más de siete años

"Normalización financiera": Milei emite un bono en dólares al 6,5% para refinanciar vencimientos y fortalecer las reservas

El gobierno del presidente Javier Milei anunció este viernes, 5 de diciembre de 2025, el regreso de Argentina al mercado internacional de deuda tras más de siete años, con la emisión de un bono en dólares.

El bono a cuatro años tendrá una tasa de interés del 6,5% anual y es el primero de su tipo desde 2018, indicó el ministro de Economía, Luis Caputo. Argentina negocia un préstamo con bancos por unos 7.000 millones de dólares y debe afrontar vencimientos en enero por más de 4.000 millones de dólares.

"Volvemos a los mercados de capitales", celebró el presidente ultraliberal en un mensaje en X.

"Es un dato importantísimo", remarcó Caputo en diálogo con el canal A24, al indicar que contribuirá a facilitar la acumulación de reservas, un requerimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el préstamo otorgado al país por 20.000 millones de dólares este año.

"Ha sido difícil acumular (reservas) porque mientras los países típicamente renuevan la deuda, como Argentina no tiene crédito la hemos tenido que pagar", explicó el ministro.

Según un comunicado del Ministerio de Economía, el resultado de la emisión servirá parcialmente para cancelar un vencimiento que Argentina debe afrontar el próximo 9 de enero.

El vecimiento del nuevo bono está previsto para noviembre de 2029.

El exministro de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), Hernán Lacunza, elogió la decisión. "Me parece un buen paso en el camino de la normalización financiera", dijo a la AFP.

"Es una buena noticia, sobre todo porque viene en combinación con una política fiscal responsable", coincidió el economista Fausto Spotorno en declaraciones a la AFP.

De su lado, el economista Martín Kalos, director de la consultora Epyca, también elogió el paso "que permite poder refinanciar la deuda y los vencimientos".

"Pero vale la pena aclarar que todavía no salimos (a licitar) y habrá que ver si hay o no demanda internacional" por deuda argentina, matizó al poner el foco en la adhesión que consiga el gobierno.

La medida tuvo un correlato inmediato en los mercados financieros. Los bonos argentinos en dólares reaccionaron al alza en Wall Street y la Bolsa de Buenos Aires subió 2,21% a media rueda.

El riesgo país también mostró mejoras tras el anuncio, con tendencia a la baja, de 3%.

"Acumular" reservas

La última emisión de deuda en el mercado internacional por parte de Argentina había sido en "enero de 2018", puntualizó Caputo.

La nueva emisión, que saldrá a licitación el 10 de diciembre, será regida por legislación local, tendrá pagos semestrales de intereses y repago del total del capital al vencimiento, precisó la Secretaría de Finanzas.

Argentina firmó en abril un nuevo acuerdo con el FMI por 20.000 millones de dólares a cambio de cumplir, entre otras exigencias, metas de acumulación de reservas, talón de Aquiles del gobierno de Milei.

También consiguió un auxilio financiero del Tesoro de Estados Unidos con un swap de monedas por otros 20.000 millones de dólares para aquietar una corrida contra el peso, un respaldo que ayudó a Milei a conseguir una victoria en las legislativas de octubre.

El ministro Caputo sostuvo que la nueva emisión mejorará el perfil financiero de Argentina y contribuirá a reducir el riesgo país que se mantiene por encima de los 600 puntos porcentuales.

"El riesgo país bajó mucho, pero podría bajar más", dijo Caputo.

