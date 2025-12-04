Informe académico confirma baja de pobreza en Argentina, aunque menor a la oficial

Los sectores que se recuperaron fueron los segmentos medios bajos

La gente camina por un mercado callejero en Villa Fiorito, en las afueras de Buenos Aires, el 19 de octubre de 2025

La pobreza y la indigencia en Argentina bajaron en el último año, aunque sus índices son mayores a las que indican las estadísticas oficiales, según un informe publicado el jueves por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

La pobreza se ubicó en 36,3% y la indigencia en 6,8% al cierre del tercer trimestre, tras haber alcanzado 45,6% y 11,2% respectivamente en el mismo periodo de 2024, de acuerdo con el informe elaborado por la UCA.

Los sectores que se recuperaron "fueron los segmentos medios bajos que habían quedado excluidos con la inflación y con la devaluación", de los primeros meses de 2024, explicó a la AFP el sociólogo Agustín Salvia, director del Observatorio.

En los últimos años, las mediciones de pobreza de la UCA, que gozan de prestigio entre especialistas, suelen estar varios puntos por encima de las del Instituto Nacional de Estadísticas (Indec).

El último índice oficial ubicó la pobreza en 31,6% para el primer semestre de 2025 y en el mismo periodo de 2024 se había colocado en 38,1%.

Para Salvia, "hay una sobreestimación" de la capacidad de consumo de los hogares en la medición oficial, basada entre otros factores en una canasta básica desactualizada que mantiene la estructura de gastos de 2004-05.

La pobreza estructural no cambia

"En cualquier caso la pobreza bajó, la indigencia bajó, bajó la inseguridad alimentaria y bajó el estrés económico", respecto a 2024 e incluso respecto a 2023, dijo a la AFP Salvia.

Sin embargo, el informe muestra "una pobreza estructural que no ha cambiado, que sí se ha aliviado gracias al aumento de los programas de transferencia de ingresos", como la Asignación Universal por Hijo (AUH), señaló el sociólogo.

Desde que asumió como presidente en diciembre de 2023, Javier Milei consiguió bajar drásticamente la inflación a costa de un severo ajuste fiscal, aunque mantuvo e incluso incrementó las asignaciones familiares.

La inflación en Argentina fue de 107% en los primeros diez meses de 2024 y cayó a 24,8% en el mismo periodo de 2025.

