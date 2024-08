Venezolanos en España piden que no cese la presión internacional contra Maduro

Una concentración convocada por la oposición venezolana en España reclamó este sábado 3 de agosto en Madrid que no cese la presión internacional hasta que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconozca que el ganador de las elecciones en el país es el opositor Edmundo González Urruita.

La céntrica Puerta del Sol de la capital de España congregó a una multitud con banderas venezolanas y numerosas pancartas las que se leía: "No se puede ignorar a tanta gente que pide un cambio", "Nadie dijo que sería fácil", "Libertad para todos los presos políticos", "La lucha no ha terminado", "SOS, intervención ya", "Muchos queremos volver a casa", "No más represión, no más muertes", "Maduro perdió, tenemos las actas", "Edmundo presidente con mayoría aplastante", "Fraude".

Otros de los participantes portaban fotos de detenidos "injustamente" en las protestas en Venezuela para denunciar que en las elecciones del pasado 28 de julio se produjo un fraude al proclamar ganador a Maduro frente al candidato opositor González Urrutia.

"Libertad, libertad", "asesino Nicolás", "se ve, se siente, Edmundo presidente", "ya cayó, ya cayó, este Gobierno ya cayó", fueron algunas de las consignas coreadas durante la concentración.

Declaraciones en torno a la convocatoria

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas denunció que "mercenarios" enviados desde Nicaragua o Cuba apoyan "la represión" del Gobierno venezolano "contra su pueblo".

Ledezma, exiliado en Madrid, se preguntó si la comunidad internacional "permitirá que un pueblo inocente, pacífico, que aceptó el reto de ir a elecciones, sea masacrado por un dictador como Maduro", a la vez que instó a mandatarios como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a condenar sin rodeos el "fraude" electoral en Venezuela al igual que hacen otros dirigentes latinoamericanos.

A la concentración asistieron representantes de formaciones políticas españolas como el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox.

El líder de Vox, Santiago Abascal, lamentó que "el pueblo venezolano que está padeciendo una tiranía criminal", con "el robo de las elecciones, la represión".

En declaraciones a los medios, Abascal criticó la "equidistancia" del Gobierno de izquierda en España y de la Unión Europea, en vez de reconocer "la victoria incontestable de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela".

