PLAN SALUD
lluvias España
Un hombre cruza un badén inundable durante este lunes 29 de septiembre de 2025, bajo aviso rojo (riesgo extremo) en España.EFE

Valencia en alerta roja: La región española resiste intensas lluvias

Las fuertes precipitaciones paralizaron escuelas y trenes, la región, marcada por inundaciones pasadas, evita grandes daños

Las fuertes lluvias registradas en la región española de Valencia, en alerta roja por "peligro extraordinario", causaron retrasos ferroviarios y la cancelación de clases, pero no dejaron grandes daños por ahora en esta zona, duramente golpeada por las mortíferas inundaciones de hace once meses.

"Afortunadamente, no ha habido muchos incidentes a lo largo de la noche", indicó a los periodistas el consejero de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Valderrama, quien reconoció, sin embargo, que la situación era todavía "inestable y de cierta incertidumbre" en parte de esta región del este de España.

El aviso rojo continuaba vigente en el litoral de la provincia de Valencia, mientras que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) bajó a naranja la alerta en la costa sur de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana.

Las precipitaciones de la noche provocaron algunas inundaciones y llegaron a desbordar un barranco en Aldaia, una de las localidades más afectadas por las riadas que dejaron más de 230 muertos el año pasado, pero sin causar perjuicios personales.

También generaron algunos retrasos en los transportes, principalmente ferroviarios, y dejaron sin clase a más de medio millón de alumnos de 243 municipios de la Comunidad Valenciana, según datos de la consejería de Educación.

Temor y medidas preventivas

"Hay un poco de pánico por lo que pasó, la gente [tiene] mucho miedo", reconoció a AFPTV José Luis Ruiz, un jubilado de 64 años, en Aldaia. "Todo el mundo ha retirado sus coches de la zona, hemos puesto barreras en las puertas, la noche ha sido un poco en blanco", continuó.

La víspera, AEMET había declarado el aviso rojo por "peligro extraordinario" en áreas de Tarragona, Castellón y Valencia. Los habitantes de la zona recibieron un mensaje de Protección Civil pidiendo extremar la precaución.

Las inundaciones de octubre de 2024 fueron causadas por unas abundantes lluvias consecuencia de un fenómeno meteorológico llamado dana, cuyos efectos se vieron intensificados por el cambio climático y la densa urbanización de las zonas afectadas.

La catástrofe provocó la ira de los afectados, que criticaron la falta de avisos y la gestión de la emergencia, en un contexto de polémica entre el gobierno central de izquierda y las autoridades regionales de derecha sobre las competencias de unos y otros.

País en primera línea del calentamiento global, España es regularmente golpeada por lluvias torrenciales a finales del verano y en otoño, que tienen dificultades para penetrar en el suelo y hacen que el cauce de los ríos crezca bruscamente.

