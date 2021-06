Interagua atrasó el restablecimiento del servicio este domingo 

Los usuarios de Interagua se quejan de que el agua potable no se restableció a las 20:00, del domingo 27 de junio, tal como estaba planificado y se anunció. La mayoría tuvo dificultad porque la reserva del líquido que habían hecho fue para que les dure las 22 horas que se suponía que iba a durar el corte de agua potable, por el trabajo en una tubería para aumentar a futuro la producción y distribución del líquido.

La justificación que dio la empresa, por el retraso, fue que durante la ejecución de los trabajos sobre el tubo de acero de 1800 mm en la planta La Toma, se verificó la existencia de un problema técnico en esta tubería, lo cual obligó a modificar el plan original previsto con un mayor tiempo de ejecución. Para esto, se desplegaron los recursos técnicos y humanos requeridos, dijo la empresa en un comunicado.

En la cuenta de Twitter de Interagua se dijo que el agua llegaría una hora y media más tarde de lo planificado en el centro y sur de la ciudad, esto es a las 21:30; pero los habitantes de ciudadelas como la 9 de Octubre, Acacias, Guangala y Huancavilca se quejaron de que eran las 23:00 y no llegaba el agua. "Llegué de mi trabajo con mi esposo, pasamos recogiendo a mis hijos que estaban donde mi mamá a las 20:00; y obvio, en tiempo de la pandemia de la COVID-19, uno lo que quiere es llegar a casa a bañarse. Pero, no fue así. Esto me enojó y me angustió el no poder bañarme inmediatamente. Vimos la forma de conseguir el líquido A las 22:00 el agua nada que llegaba", dijo Grace Viteri, moradora de la ciudadela Huancavilca.

Informamos el restablecimiento del servicio desde las 21h30 en los sectores centro y sur.



💧El servicio se está restableciendo de manera paulatina. pic.twitter.com/WVpHHEAUUg — Interagua C. Ltda (@interagua) June 28, 2021

Los moradores de la ciudadela Guangala comentaron que el líquido llegó a las 23:00, pero con poca fuerza. "Tuve que estar despierta hasta media noche, era las 23:00 y la presión del agua era débil. Tuve que prender la bomba y pese a ello el tanque elevado no se llenaba con la rapidez que normalmente se hace", indicó Gina Yépez, habitante en Guangala.

VÍA SAMBORONDÓN y DAULE

"El agua potable no se restableció hasta este lunes 28 de junio"

Los moradores de la vía a Samborondón y Daule que en las etapas de sus urbanizaciones no tienen reservorio de agua sintieron más el corte de agua, porque en algunos casos el líquido no se había restablecido a las primeras horas de este lunes 28 de junio. "El agua potable no se restableció hasta este lunes 28 de junio. Mi esposo y yo tenemos que salir temprano a nuestros trabajos y al abrir la ducha, nada que había regresado el agua. Lo que tuvimos que hacer es usar el agua embotellada, para medio asearnos", manifestó Marión Itúrburo, moradora de la etapa Krypton, en la urbanización Villa Club. Agregó, que su suegra que vive en la etapa Júpiter, el líquido recién empezó a llegar a las 9:30 de este lunes 28 de junio.