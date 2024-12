¿Qué pasó en el mundo el 21 de diciembre del 2024?

A vísperas de Navidad, en el mundo continúan las tragedias y eventos que mueven la política. A continuación, el resumen de las principales novedades internacionales de este 21 de diciembre del 2024.

México: Lenta recuperación que afecta el turismo náutico

La situación del sector náutico en Acapulco es grave y preocupante para sus integrantes, ya que a más de un año y dos meses del huracán Otis no ha podido recuperarse y ha comenzado la temporada decembrina. A decir de los prestadores de servicios náuticos, la recuperación ha sido lenta debido a varios factores, por lo que solo el 30 % de las 500 embarcaciones ha podido recuperarse.

Nigeria: Estampida en acto benéfico deja 12 muertos

Al menos 12 personas murieron este sábado y otras 30 resultaron heridas tras una nueva estampida en un acto benéfico de distribución gratuita de arroz en el estado de Anambra, en el sur de Nigeria. El evento había sido organizado por el filántropo jefe Ernest Obiejes, oriundo de Okija. Una multitud descontrolada provocó la tragedia.

El presidente electo de Uruguay Ymandú Orsi, llega para reunirse con su gabinete de ministros Gastón Britos / EFE

Uruguay: El presidente electo se reúne con su gabinete

El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, se reunió ayer con todo su gabinete con el objetivo de afinar detalles de cara al próximo 1 de marzo cuando asuma el periodo de Gobierno 2025-2030. “Es un primer encuentro solo nosotros y preparándonos incluso con el primer tema que son los implementos o materiales y avances de las carteras”, dijo a la prensa.

Nicaragua: Ratifican a ministro sancionado por EE.UU

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ratificó por seis años más como ministro de Defensa al general Julio César Avilés, sancionado por Estados Unidos señalado de participar en actos de corrupción y ayudar a “silenciar” las voces prodemocráticas en el país centroamericano.

Ortega nombró a Avilés, exguerrillero sandinista, por primera vez como comandante en jefe del Ejército en 2009.

Guatemala: Rescatan a 85 menores de comunidad (o secta) Lev Tahor

Las autoridades de Guatemala informaron este viernes que rescataron a 85 menores de edad en una comunidad de la secta Lev Tahor, además de encontrar algunas osamentas en la propiedad donde radica el grupo religioso. Los allanamientos tienen lugar después de que, según Fiscalía, el pasado 11 de noviembre cuatro menores escaparon del lugar y relataron las condiciones en las que se encontraban.

Perú: Dina Boluarte arremete contra encuestadoras

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acusó este viernes a las encuestadoras de pedirle “alguito” a cambio de mejorar los resultados en los sondeos que le dan índices de aprobación inferiores al 5,5 %.

“A los que me califican, que dizque tengo 3 % de aprobación, yo les digo a ellos, pónganme cero. Así estamos empatados y nos vamos a penales. A mí los números no me preocupan”, aseveró la jefa de Estado.

