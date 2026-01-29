Unión Europea amplia sanciones contra rusos por la guerra e iraníes por la represión

La guerra en Ucrania y las represiones conllevan a penalidades. Los ministros de Exteriores aprobaron las nuevas medidas

Situación. La guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado miles de personas fallecidas. Se ha anunciado un alto al fuego que espera sea cumplido.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) dieron luz verde a nuevas sanciones contra rusos en relación con la guerra en Ucrania e iraníes por la represión que llevan a cabo las autoridades contra la población.

Tras la aprobación de estas nuevas sanciones como un punto sin debate en el Consejo que celebran los ministros en Bruselas, deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la UE para que puedan entrar en vigor, indicaron fuentes comunitarias.

Se esperaba que seis personas implicadas en manipulación e interferencia de información extranjera fueran sancionadas a través del régimen contra actividades híbridas de Rusia.

Por lo que respecta a Irán, 21 personas y entidades responsables de la represión en Irán, en concreto miembros del Gobierno, fiscales, jefes de unidades policiales y miembros de la Guardia Revolucionaria responsables del bloqueo de internet en el país, han sido sancionadas, tal y como confirmó a través de redes sociales el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque ruso a un edificio residencial de nueve pisos en Kiev, Ucrania, el 25 de noviembre de 2025. SERGEY KOZLOV / EFE

Motivos de la sanciones por parte de la Unión Europea

Según la UE, estas entidades participaron en actividades de censura, campañas de acoso en redes sociales, difusión de desinformación e información errónea en línea, o contribuyeron a la interrupción generalizada del acceso a internet mediante el desarrollo de herramientas de vigilancia y represión.

En cambio, los ministros aún deben debatir durante su reunión la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de la UE de organizaciones terroristas, pero tal y como vaticinó la alta representante comunitaria para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, a su llegada al Consejo, se espera un acuerdo político para ello al constatar que habrá la unanimidad necesaria.

“Vamos a sancionar a personas concretas que han cometido actos violentos contra estos manifestantes. También hay algunas entidades, pero además espero que incluyamos a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas” por la represión de las autoridades iraníes contra la población, indicó a la prensa.

“Hay conversaciones en Abu Dabi, pero por parte de Rusia solo hay personal militar presente que no tiene mandato para acordar nada, lo que significa que definitivamente no se toman en serio la paz. Es todo lo contrario”, indicó Kallas a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE, en el que se prevé que acuerden nuevas sanciones contra Moscú.

Kallas dijo que es importante seguir “presionando a Rusia para que negocie de verdad” porque, “en este momento, solo están fingiendo que lo hacen” mientras aumentan sus ataques contra la población civil.

Preguntada por si la UE ha calibrado los riesgos de esta medida, la política estonia aseguró que “se han calculado los riesgos” y precisó que “la parte diplomática queda fuera“ de la Guardia revolucionaria.

“Me refiero también a que las interacciones con el ministro de Asuntos Exteriores (iraní) no están sujetas a esto. Por lo tanto, la estimación es que los canales diplomáticos seguirán abiertos”, agregó.

