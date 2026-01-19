Chile lucha contra mortíferos incendios que arrasaron pueblos enteros en el sur

Temperaturas extremas y una década de sequía alimentan las llamas. Más de 3,500 bomberos combaten 14 focos activos

Personas observan el humo tras incendios forestales este domingo, en la comuna de Penco, Concepción (Chile).

Los bomberos luchan este lunes, 19 de enero de 2026, para controlar los incendios forestales que arrasan el sur de Chile, aunque las últimas horas fueron mejores para combatir el fuego que ya se cobró 19 vidas y acabó con poblados enteros.

En las regiones del Ñuble y Biobío, unos 500 kms al sur de Santiago, más de 3.500 bomberos combaten 14 incendios que han consumido cerca de 35.000 hectáreas. Unas 1.000 casas fueron destruidas o dañadas.

"Fue horrible. Traté de mojar lo que más pude la casa, pero vi que las llamas venían hacia mi sector. Agarré a mi hijo, mi hermano sacó a mi perro, y huimos", contó Yagora Vásquez a la AFP en Lirquén, pequeño poblado portuario que se ha convertido en uno de los epicentro de la tragedia.

Militares vigilan algunas zonas completamente arrasadas por las llamas, en un paisaje de destrucción desolador, con calles repletas de autos derretidos y casas reducidas a escombros.

"Los incendios más importantes no están controlados", afirmó este lunes la directora del Servicio nacional de prevención y respuesta ante desastres (Senapred), Alicia Cebrián, en un reporte oficial.

Sin embargo, en las últimas horas hubo un alivio momentáneo. "La noche de hoy en la zona de los incendios fue mejor de lo proyectado", dijo el presidente Gabriel Boric, aunque advirtió que "las condiciones climáticas no son buenas, por lo que es posible que se reactiven focos".

Vista aérea, soldados patrullan una calle bordeada de restos carbonizados de casas destruidas al atardecer después de un incendio forestal en Concepción, Chile. AFP

Un residente reacciona frente a los restos carbonizados de casas destruidas y un vehículo después de un incendio forestal en Concepción, Chile, el 18 de enero de 2026. AFP

"Una ola de fuego"

Diecinueve personas han fallecidos hasta ahora, en su mayoría en poblaciones de Penco y Lirquén, en la región del Biobío, atrapadas por las llamas.

En Lirquén los vecinos no dudan en comparar los incendios con lo que pasó en febrero de 2010, cuando un tsunami arrasó con zona y dejó más de 500 víctimas en todo el país.

"Esto es mucho peor, mucho más devastador. En el terremoto se salió el mar, hubo destrozos, pero comparado con esto no es nada", lamenta Marelí Torres, de 53 años.

Después del tsunami, Torres y su familia abandonaron su casa en la costa "para evitar todo lo que era mar, porque siempre decían que iba a venir otro tsunami más fuerte".

Pero 16 años después, la vivienda en la que vivía sobre un cerro fue arrasada por "una ola de fuego, no de agua".

Un perro permanece dentro de un automóvil mientras los residentes caminan junto a los restos carbonizados de casas y vehículos destruidos después de un incendio forestal en Concepción. AFP

Temperaturas sin precedentes

En la zona se esperan temperaturas de unos 25 grados Celsius para esta jornada.

En Lirquén, los caminos de acceso estaban colapsados este lunes por vecinos que intentaban volver a las que fueron sus casas para limpiar los escombros.

El jubilado Raúl Muñoz, de 67 años, recogía los escombros de lo que era su casa. Tiene esperanza en que volverá a levantarse, aunque cree que tras esta tragedia su "población no va a volver a ser lo que era".

En los últimos años, los incendios forestales han afectado con fuerza a Chile, en especial en la zona centro-sur.

En la Patagonia Argentina incendios han quemado más de 15.000 hectáreas.

Hace dos años, varios focos se desataron simultáneamente en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, 110 km al noroeste de Santiago, con un saldo de 138 muertes.

El aumento de las temperaturas y las condiciones de megasequía que golpean hace más de una década al centro y sur de Chile "han facilitado la propagación del fuego", según el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia.

En regiones del sur chileno se han registrado temperaturas "sin precedentes" de 41 grados Celsius.

Este lunes, el presidente Boric se reunió en el palacio presidencial de La Moneda, en Santiago, con el mandatario electo José Antonio Kast, quien asume el gobierno el próximo 11 de marzo.

Boric dijo que habló con Kast sobre las labores de control de fuego y la posterior reconstrucción que le tocará enfrentar al futuro gobierno.

