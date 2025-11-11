Una comunista y un ultraderechista, las caras opuestas de la presidencial en Chile

Jara y Kast, se perfilan para balotaje, centran su campaña en combatir el crimen y controlar la migración irregular

Candidatos a la Presidencia de Chile, en el último debate antes de las presidenciales del 16 de noviembre.

Ella es una comunista moderada y él un ultraderechista de armas tomar. Jeannette Jara y José Antonio Kast son los favoritos para la elección presidencial del domingo, 16 de noviembre de 2025, en Chile y prometen devolver la tranquilidad a un país angustiado por el crimen.

Convertidos en las caras más visibles de esta campaña junto con el también ultraderechista Johannes Kaiser, Jara y Kast se perfilan según los sondeos para disputar una probable segunda vuelta el 14 de diciembre.

Una disidente del PC

Jara, que milita en el Partido Comunista desde los 14 años, lidera una amplia alianza de centroizquierda. Sus seguidores destacan su carisma y estilo dialoguista.

"Chile es igual que una familia. No todos piensan igual, no todos se quieren igual, pero no por eso deja de ser familia", le gusta repetir en sus intervenciones.

Nació hace 51 años en El Cortijo, un barrio pobre del norte de Santiago. Estudió administración pública y leyes, y fue dirigente estudiantil.

En su juventud trabajó en variados oficios, incluida la cosecha de frutas.

"Me siento identificada con su historia de vida. También tuve que trabajar y estudiar", señaló Estefany López, de 33 años, en un acto de campaña en Rancagua (sur).

Jara surgió como opción presidencial luego de que como ministra de Trabajo de Gabriel Boric logró reducir la semana laboral, de 45 a 40 horas, y liderar la reforma del sistema privado de pensiones.

Aunque se mantiene en las filas del Partido Comunista, forma parte de su ala socialdemócrata y ha marcado diferencias con sus dirigentes más ortodoxos.

"Se plantea como disidente", dice a la AFP la periodista Alejandra Carmona, autora de la biografía "Jeannette".

La candidata comunista asumió una agenda contra el crimen y de mayores controles migratorios, más propio de la derecha.

"El tema de la seguridad pública será prioritario desde el día uno", dijo Jara en televisión.

Un revólver y una cuenta regresiva

Abogado, de 59 años, Kast es hijo de un exsoldado del Ejército nazi y hermano de un exministro de Augusto Pinochet (1973-1990).

En 2019, fundó una fuerza de extrema derecha a su imagen y semejanza, el Partido Republicano, que conduce con una mezcla de "simpatía personal" y un "fuerte control" sobre sus dirigentes, explica a la AFP Javiera González, coautora del libro "Kast, el mesías de la derecha chilena".

Siempre viste de impecable traje, camisa blanca y corbata. Esta es su tercera campaña.

Su propuesta se resume en la lucha implacable contra el crimen y los indocumentados.

Admirador de Pinochet, dejó de lado esta vez temas como su rechazo al aborto y al matrimonio igualitario.

Reconoció que posee un revólver de cinco tiros, y que quiere aumentar el poder de fuego de la policía. En un acto abierto de campaña dio su discurso detrás de un vidrio blindado.

Lleva una cuenta regresiva de los días que faltan para concretar su plan de expulsión de indocumentados bajo su eventual gobierno.

"Si no lo hacen voluntariamente, los vamos a buscar" para expulsarlos, amenaza.

"Kast es la persona necesaria para sacar a este gobierno que ha sido nefasto" para controlar la delincuencia, dice Pedro Pereira, oficinista de 61 años, en el centro de Santiago.

Libertario de Youtube

Tercero en las encuestas, aparece el diputado Johannes Kaiser, de 49 años, quien saltó a la fama por polémicos comentarios en su canal en Youtube, donde cuestionó el derecho a voto de las mujeres e ironizó sobre casos de violación.

Corpulento y con barba tupida, usa gemelos en sus camisas con el símbolo de la cruz de hierro alemana.

Cursó siete carreras, pero no terminó ninguna.

Es líder del Partido Nacional Libertario y es considerado más radical que Kast.

Su programa combina la mano dura en seguridad, la promesa de expulsar a los indocumentados, una economía ultraliberal y un discurso conservador en lo social.

Quiere trasladar a la megacárcel de Nayib Bukele, en El Salvador, a "extranjeros ilegales que se encuentran en Chile con antecedentes penales, miembros del Tren de Aragua y de organizaciones criminales", dijo en entrevista con la AFP.

Detrás de Kaiser, se sitúa la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthei.

La exministra y exalcaldesa es hija de uno de los miembros de la junta militar que gobernó con Pinochet.

Economista de formación, Matthei ya fue candidata presidencial en 2013.

En su campaña, se comprometió a cerrar la frontera a la migración irregular en un plazo de un año, con el uso de aviones no tripulados, información satelital y el despliegue de una policía fronteriza, entre otras medidas.

