Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Mundo, Perú, Protestas, Generación Z, Dina Boluarte
Una persona sostiene una bandera de Perú durante una manifestación este miércoles, en Lima (Perú).EFE

Un muerto y 100 heridos en protesta masiva tras instalarse nuevo gobierno en Perú

El descontento social sale a las calles en varias ciudades. Lima vive una de las protestas más violentas de últimas semanas

Al menos un muerto y más de 100 heridos dejaron los enfrentamientos que estallaron la noche del miércoles 15 de octubre de 2025 en el centro de Lima, durante una protesta masiva liderada por jóvenes contra el Congreso y el gobierno recién instalado.

RELACIONADAS

Una multitud marchó hacia la sede del legislativo en rechazo de la clase política y de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

La crisis de inseguridad precipitó la destitución de la mandataria Dina Boluarte en un juicio político exprés el 10 de octubre.

El derechista José Jerí, de 38 años y hasta entonces jefe del parlamento, asumió el mando de manera transitoria hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el poder al elegido en los comicios generales del próximo año.

Antes del inesperado cambio de presidente, la Generación Z, un colectivo de jóvenes de 18 a 30 años, y gremios de artistas y del transporte público habían convocado la protesta del miércoles.

Al caer la noche, manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad que habían sido instaladas a las afueras del Congreso.

La policía los dispersó con gases lacrimógenos y cargó con escudos y bastones contra los grupos que les lanzaban piedras y fuegos artificiales.

Un hombre murió y unas 100 personas resultaron heridas, según las autoridades.

Jerí identificó a la víctima en X como "Eduardo Ruiz Sanz de 32 años".

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la principal ONG en la materia en Perú, dijo que la "víctima habría sido alcanzada por un disparo presuntamente realizado por un efectivo policial vestido de civil".

Mundo, Perú, Protestas, Generación Z
Integrantes de la Policía de Perú custodian durante una manifestación este miércoles, en Lima (Perú).EFE

Descontento general

Las manifestaciones contra la clase política y la inseguridad se intensificaron desde hace un mes en Lima.

Dina Boluarte

Tribunal peruano rechaza impedimento de salida del país a Dina Boluarte

Leer más

Perú ha pasado por siete gobiernos en la última década, incluido el que se instaló en sustitución de la impopular Boluarte.

RELACIONADAS

Sin embargo, esta es la manifestación más violenta hasta el momento.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 102 personas ingresaron heridas a los servicios de emergencia, "24 civiles y 78 efectivos policiales". El balance fue publicado en su cuenta en X.

"Yo creo que hay un descontento general porque no se ha hecho nada. No hay un plan de seguridad desde el Estado", dijo a la AFP la trabajadora independiente Amanda Meza, de 49 años, mientras marchaba hacia la sede del Congreso.

Mundo, Perú, Protestas, Generación Z
La Policía Nacional del Perú dispersó a los manifestantes que llegaron a los exteriores del Congreso en una marcha de protesta en Lima.EFE

Los 176 heridos de las últimas protestas

"La inseguridad ciudadana, la extorsión, el sicariato (..) ha crecido enormemente en el Perú", agregó la mujer en medio del grito de la multitud "ni un muerto más".

José Jerí

Presidente de Perú promete a gobernadores "medidas efectivas" contra la inseguridad

Leer más

Durante el enfrentamiento, uno de los agentes recibió una pedrada y quedó con el rostro ensangrentado, según captó un equipo de la AFP.

RELACIONADAS

Con los choques de este jueves, ascienden a por lo menos 176 los heridos durante las últimas protestas incluyendo uniformados, manifestantes y periodistas, de acuerdo con autoridades y fuentes independientes.

El presidente Jerí denunció que la "manifestación pacífica" fue infiltrada por delincuentes "para generar caos".

Mundo, Perú, Protestas, Generación Z
Fotografía aérea de personas sosteniendo una bandera de Perú en una protesta este miércoles, en Lima (Perú).EFE

"Todo el peso de la ley para ellos", advirtió.

Este miércoles también se movilizaron organizaciones feministas contra el nuevo presidente, a raíz de una denuncia por un presunto caso de violación sexual en diciembre de 2024, cuando Jerí era legislador.

RELACIONADAS

La denuncia fue archivada en agosto por la fiscalía por falta de pruebas, según el Ministerio Público.

Sin embargo, las activistas desplegaron una gran bandera peruana con la frase en letras negras "presidente del Perú José Jerí violador".

Generación Z, un colectivo de jóvenes de 18 a 30 años, lidera el movimiento de protesta, que en sus marchas ondea la bandera One Piece, el nuevo símbolo de protesta juvenil global contra el mal gobierno dondequiera que exista.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Vinagre en la sartén: el truco que mejora tus huevos fritos

  2. CONAIE aclara que no fue convocada a diálogo en Imbabura y llama a la unidad indígena

  3. Trabajo en el Metro de Quito: circula información de falsos puestos de trabajo

  4. Lo que se sabe de Iván Ballesteros: implicado en atentado a la Bahía que quedó libre

  5. El correísmo busca fiscalización del paro 2025 desde un nuevo frente parlamentario

LO MÁS VISTO

  1. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  2. ‘Torenza’: el país que nunca existió y la viajera del tiempo que engañó a internet

  3. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué pasa si no uso el dinero para mi emprendimiento?

  4. Aquiles Álvarez anuncia la eliminación de parqueos en la 9 de Octubre

  5. 'Torenza' no figura en la Biblia: origen viral y lecturas espirituales sin sustento

Te recomendamos