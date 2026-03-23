Trump reinstala una estatua de Cristóbal Colón en el complejo de la Casa Blanca

El Gobierno de EE. UU. coloca la obra de Cristóbal Colón cerca del Ala Oeste en medio de debates sobre el Día de la Raza

Estatua en el complejo de la Casa Blanca, reinstalada por Donald Trump como homenaje a Cristóbal Colón.

Una estatua de Cristóbal Colón fue instalada recientemente en los terrenos del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, un recinto ubicado a pocos pasos de la Casa Blanca. Esta acción se enmarca en la política de la administración de Donald Trump por revalorizar al navegante genovés, cuya figura ha sido objeto de intensos debates en la última década.

La pieza es una reproducción exacta del monumento que manifestantes lanzaron al puerto de Baltimore en 2020, durante el primer periodo presidencial de Trump, en medio de una ola de protestas sociales que cuestionaban el racismo institucional en el país.

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Perspectivas sobre el legado histórico

Desde el Ejecutivo, Trump sostiene una visión tradicional del viaje de 1492, interpretándolo como el origen del orden político y económico de la modernidad. No obstante, corrientes historiográficas y sociales contemporáneas asocian al personaje con el inicio del sometimiento de los pueblos originarios y la extracción de recursos en el continente.

"En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es considerado una figura histórica clave, y el presidente Trump garantizará que su legado sea preservado para el futuro", señaló un comunicado oficial en la red social X.

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Origen y traslado de la obra

La escultura, tallada principalmente en mármol, es obra del artista Will Hemsley. Su instalación en la capital fue posible gracias a un acuerdo de préstamo con la organización Italian American Organizations United, propietaria del monumento.

John Pica, presidente del colectivo, celebró el nuevo emplazamiento señalando que la obra finalmente ha encontrado un lugar de resguardo donde podrá ser exhibida sin riesgo de sufrir daños.

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Antecedentes del conflicto social

El precedente directo de esta instalación se remonta al 4 de julio de 2020. En esa fecha, tras la conmoción causada por la muerte de George Floyd, la estatua original fue derribada y arrojada al agua en Baltimore. Aquel incidente fue parte de una serie de ataques a monumentos de Colón, a quien diversos sectores señalan como responsable de procesos de explotación en las Américas.

El choque de festividades oficiales

Esta reivindicación ocurre en un contexto de cambio cultural. Durante la gestión de Joe Biden, se impulsó el reconocimiento del Día de los Pueblos Indígenas, una fecha que ha ido ganando terreno frente al tradicional Día de la Raza en diversas instituciones gubernamentales.

Trump, por su parte, ha calificado esta transición como un intento de distorsionar la memoria colectiva estadounidense. El mandatario defiende la permanencia de la festividad original, argumentando que los esfuerzos por modificarla afectan injustamente el prestigio de la comunidad italoamericana y la identidad histórica del país.

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