museo naval españa
Así quedó la pintura del Museo NavalEFE

Activistas arrojan pintura a un cuadro de Cristóbal Colón en el Museo Naval de Madrid

El colectivo Futuro Vegetal realizó el acto para denunciar el "neocolonialismo extractivista"

Dos activistas del colectivo Futuro Vegetal lanzaron pintura roja biodegradable sobre un cuadro de Cristóbal Colón en el Museo Naval de Madrid. El hecho se produjo este domingo 12 de octubre, como un acto de protesta por la celebración de la Fiesta Nacional de España.

¿Qué ocurrió en el Museo Naval?

La pintura afectó la mitad izquierda de la obra 'Primer homenaje a Cristóbal Colón', del artista José Garnelo. Según reportó EFE, las dos mujeres fueron retenidas por un funcionario del museo hasta la llegada de la Policía Nacional. Los agentes procedieron a interrogar y detener a las implicadas en el acto.

Las manifestantes portaban una pancarta con el lema '12 de octubre, nada que celebrar. Justicia ecosocial'. Según un comunicado del grupo climático, la acción busca visibilizar que para muchos pueblos originarios, esta fecha simboliza "el despojo y el sufrimiento colectivo". Luna Lagos, portavoz de Futuro Vegetal, afirmó que se celebra "siglos de opresión, explotación y genocidio". La organización denuncia el actual neocolonialismo extractivista que explota los recursos naturales.

Por su parte, Victòria Domingo, también vocera del movimiento, instó a la población a manifestarse en contra de este día. Además, llamó a realizar boicots y sabotajes a las empresas que participan en el extractivismo.

