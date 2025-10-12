Álvarez critica daño en ascensor de vía a la costa: "Se lo ha arreglado siete veces"

El ascensor del paso peatonal en Portal al Sol, vía a la costa, volvió a dañarse y generó reclamos ciudadanos

El ascensor del paso peatonal de Portal al Sol, en vía a la costa, permanece fuera de servicio.

(Ojo, ascensor apagado, disculpe). Esta es la leyenda que se lee en una hoja pegada sobre el ascensor del paso peatonal de Portal al Sol, en vía a la costa, Guayaquil. La advertencia alerta a los transeúntes que el aparato está nuevamente dañado.

La denuncia fue difundida por la cuenta de X @infovialacosta, que acompañó una fotografía del sitio y mencionó a la Alcaldía de Guayaquil, liderada por Aquiles Álvarez.

El alcalde no tardó en responder. “Qué pena cómo no cuidamos lo nuestro. Se lo ha arreglado siete veces y tiene menos de un año de inaugurado”, escribió en la misma red social.

Álvarez lamentó el estado de la estructura y cuestionó la falta de cultura ciudadana. “Paredes puercas, ascensor maltratado. ¿Cambiaremos algún día el chip y cuidaremos nuestra ciudad?”, señaló el alcalde.

Finalmente, prometió que personal municipal acudirá al sitio para reparar el ascensor.

Pasos peatonales en vía a la costa

De acuerdo con información del Municipio, estas estructuras, ubicadas en los km 11.8 y 14.2, frente a la Urbanización Portal al Sol y Mi Comisariato, respectivamente, fueron ejecutadas por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG), con una inversión superior a los $3 millones.

