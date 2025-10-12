Álvarez critica daño en ascensor de vía a la costa: "Se lo ha arreglado siete veces"
El ascensor del paso peatonal en Portal al Sol, vía a la costa, volvió a dañarse y generó reclamos ciudadanos
(Ojo, ascensor apagado, disculpe). Esta es la leyenda que se lee en una hoja pegada sobre el ascensor del paso peatonal de Portal al Sol, en vía a la costa, Guayaquil. La advertencia alerta a los transeúntes que el aparato está nuevamente dañado.
La denuncia fue difundida por la cuenta de X @infovialacosta, que acompañó una fotografía del sitio y mencionó a la Alcaldía de Guayaquil, liderada por Aquiles Álvarez.
El alcalde no tardó en responder. “Qué pena cómo no cuidamos lo nuestro. Se lo ha arreglado siete veces y tiene menos de un año de inaugurado”, escribió en la misma red social.
Álvarez lamentó el estado de la estructura y cuestionó la falta de cultura ciudadana. “Paredes puercas, ascensor maltratado. ¿Cambiaremos algún día el chip y cuidaremos nuestra ciudad?”, señaló el alcalde.
Finalmente, prometió que personal municipal acudirá al sitio para reparar el ascensor.
Pasos peatonales en vía a la costa
De acuerdo con información del Municipio, estas estructuras, ubicadas en los km 11.8 y 14.2, frente a la Urbanización Portal al Sol y Mi Comisariato, respectivamente, fueron ejecutadas por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG), con una inversión superior a los $3 millones.
