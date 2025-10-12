Olor a caucho quemado en Guayaquil: vinculan el hecho a descargas irregulares

El Municipio y Bomberos de Guayaquil investigan un olor a caucho quemado, presuntamente por desechos ilegales.

El hecho estaría relacionado a un incendio.

Guayaquil despertó este domingo 12 de octubre con un intenso olor a plástico o caucho quemado, lo que generó preocupación ciudadana, sobre todo en el norte de la urbe. En redes sociales circularon múltiples hipótesis sobre la causa del fenómeno.

El Municipio de Guayaquil informó que el olor estaría relacionado con el incendio registrado el sábado en el kilómetro 22, sector Casas Viejas, donde se identificó la presencia de materiales plásticos y de reciclaje.

Durante las inspecciones realizadas la mañana de este domingo, las autoridades detectaron material de origen petro mezclado con caucho y plástico, lo que encendió las alertas ambientales.

“De manera presuntiva, esta situación estaría vinculada a descargas irregulares de desechos”, indicó el Municipio en un comunicado.

¿Qué harán las autoridades tras el olor a caucho detectado en Guayaquil?

Además, se notificó a la Prefectura del Guayas, liderada por Marcela Aguiñaga, para que ejecute los procedimientos sancionatorios establecidos en la normativa ambiental vigente.

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de este suceso que generó malestar entre los habitantes del norte de la ciudad.

Recomendaciones ante el olor a caucho quemado

Las autoridades establecieron recomendaciones preventivas para reducir posibles afectaciones a la salud ante los olores:

Mantenga puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada del humo o los residuos en el ambiente.

Usar mascarilla si el olor resulta demasiado fuerte.

Evite actividades físicas o atenuantes al aire libre mientras persista la sensación en el ambiente.

