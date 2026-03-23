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Donald Trump presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dispuso una pausa de cinco días en los ataques contra infraestructura energética de Irán, en medio de tensiones regionales.Foto: EFE

Trump ordena pausa de cinco días en ataques a infraestructura energética de Irán

El presidente de EE. UU. posterga la ofensiva tras diálogos sobre las hostilidades en Oriente Medio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 23 de marzo, una pausa de cinco días en las operaciones militares dirigidas contra centrales eléctricas e infraestructura estratégica de Irán. La decisión, según explicó el mandatario, responde a una serie de "conversaciones productivas" establecidas recientemente entre ambos Gobiernos para intentar resolver el conflicto.

A través de su plataforma, Truth Social, el mandatario estadounidense calificó los diálogos de los últimos dos días como "profundos y constructivos". En ese sentido, señaló que la paralización de la ofensiva busca dar espacio a una resolución completa de las hostilidades en Oriente Medio, proceso que se espera continúe a lo largo de esta semana.

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No obstante, la vigencia de esta orden no es absoluta. El mandatario recalcó que la suspensión de los ataques está condicionada directamente al éxito de las reuniones y discusiones que se mantienen en curso. Esta pausa ocurre en un momento de alta tensión, luego de que Washington exigiera la apertura total del estrecho de Ormuz bajo amenaza de nuevas incursiones.

Por su parte, la respuesta de Teherán no se hizo esperar. Medios iraníes informaron que el país asiático advirtió con atacar infraestructura energética estadounidense en caso de que sus plantas eléctricas fueran bombardeadas. Este cruce de advertencias se da en el marco de la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, cuyas represalias han involucrado a diversos aliados regionales.

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Advertencias sobre la capacidad de respuesta

La situación se torna compleja tras las declaraciones de la semana pasada, cuando el Gobierno iraní aseguró que sus represalias previas solo han representado una "fracción" de su capacidad militar. Teherán advirtió que, de sufrir nuevos daños en sus activos energéticos, su respuesta carecería de "contención".

Bajo este escenario de equilibrio frágil, la comunidad internacional observa con atención si el diálogo citado por la Casa Blanca logra desactivar una escalada que amenaza la estabilidad del suministro energético global.

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