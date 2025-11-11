Trump proclama "gran victoria" tras fin de cierre gubernamental histórico

Ocho senadores demócratas rompieron filas para aprobar presupuesto que pone fin a más de 40 días de paralización federal

Banderas estadounidenses en las oficinas de la Cámara de Representantes y del Senado en Washington D. C.,EEUU, el 4 de noviembre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó el martes, 11 de noviembre de 2025, a los republicanos de su partido una "gran victoria" sobre sus rivales demócratas por conseguir que el Senado diera un paso adelante para poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia del país.

En un discurso por el Día de los Veteranos, Trump se jactó del hecho de que este avance se lograra gracias a que senadores demócratas rompieron filas y votaron junto a los republicanos a favor de un proyecto de presupuesto para finalizar más de 40 días de "shutdown".

"Enhorabuena... por una gran victoria", dijo Trump al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, cuando lo vio en la ceremonia para honrar a los antiguos combatientes en el Cementerio Nacional de Arlington.

"Estamos abriendo nuestro país, que nunca debería haber sido cerrado", añadió el presidente.

Como consecuencia del cierre gubernamental, más de un millón de funcionarios públicos no trabajaron o lo hicieron sin cobrar.

Esto ha provocado alteraciones en numerosos servicios, como el control aéreo, que llevó al gobierno a reducir en un 10% el tráfico aéreo a puertas del Día de Acción de Gracias.

Insurgencia demócrata

Ocho senadores demócratas rompieron con su partido para respaldar un proyecto de ley que contempla el financiamiento del gobierno hasta enero.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, votará sobre este texto el miércoles.

La decisión de este grupo de demócratas ha levantado espinas entre sus compañeros de filas que insistían en aprobar un presupuesto que contemplara la prórroga de las ayudas para los seguros médicos de los ciudadanos con menos ingresos.

Trump dijo el lunes que aceptará la reincorporación de miles de funcionarios que el gobierno despidió de forma definitiva durante este "shutdown".

Las palabras del presidente rompen con una tendencia de sus antecesores de evitar comentarios partidistas cuando se dirigen a miembros del ejército o cuando se realizan en actos conmemorativos.

