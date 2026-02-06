Polémica en EE. UU.: Trump elimina video que representaba a los Obama como simios

El presidente Donald Trump se encuentra nuevamente en el centro de una tormenta política tras publicar en su red Truth Social un video conspirativo que incluía imágenes de Barack y Michelle Obama representados como simios. La publicación, que permaneció activa durante casi 12 horas, desató una condena inmediata de líderes demócratas y figuras clave del propio Partido Republicano.

RELACIONADAS Trump ataca el sistema electoral antes de las legislativas de mitad de mandato

Maduro evalúa declarar un "estado de conmoción" ante "agresiones" de EE.UU. Leer más

Reacciones de rechazo y condena política

La indignación no tardó en escalar. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el hecho como un "comportamiento asqueroso" y exigió una denuncia unánime por parte del ala republicana. A estas críticas se sumó Ben Rhodes, exasesor de Obama, quien señaló que mientras el exmandatario es recordado con afecto, Trump será visto como una "mancha" en la historia. Incluso el senador republicano Tim Scott, el único afroamericano de su partido en el Senado, rompió filas para calificar el contenido de "racista" y exigir su eliminación inmediata.

Praying it was fake because it’s the most racist thing I’ve seen out of this White House. The President should remove it. https://t.co/gADoM13ssZ — Tim Scott (@votetimscott) February 6, 2026

La Casa Blanca atribuye el post a un error

Aunque inicialmente la Casa Blanca intentó minimizar la situación calificándola como "indignación fingida", el tono cambió drásticamente cerca del mediodía del viernes. Un funcionario informó a medios internacionales que el video había sido eliminado, atribuyendo la responsabilidad a un miembro del personal que lo habría publicado por error. Para ese momento, la publicación ya contaba con miles de interacciones en la plataforma del mandatario.

El uso de IA como herramienta de ataque

Este incidente no es un caso aislado. En lo que va de su segundo mandato, Trump ha intensificado el uso de inteligencia artificial para ridiculizar a sus adversarios. Antecedentes similares incluyen videos generados por IA donde Barack Obama aparecía bajo arresto o el líder demócrata Hakeem Jeffries era caricaturizado con rasgos estereotipados. Según analistas, estas publicaciones forman parte de una estrategia para movilizar a su base conservadora mediante la provocación visual.

Trump recurre a videos generados con IA para intensificar la polémica contra sus adversarios Foto: EFE

Desmantelamiento de políticas de diversidad

La controversia ocurre en un contexto político tenso, marcado por la ofensiva de la administración Trump contra los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Desde su regreso al poder, el presidente ha eliminado estas políticas en el gobierno federal y las fuerzas armadas, tildándolas de ideología "woke". Esta cruzada ha incluido incluso la retirada de libros sobre la historia de la discriminación en academias militares.

Un retroceso en la lucha por los derechos civiles

Estas acciones representan un giro radical frente a los programas federales contra la discriminación, que surgieron tras décadas de lucha por los derechos civiles en los años 60. Mientras la oposición ve en estos gestos un retroceso hacia formas institucionales de exclusión, el gobierno defiende estas medidas como una limpieza de la burocracia ideológica, dejando un panorama de profunda polarización racial en el país.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ