Israel acusa a Hamás de violar alto el fuego y ordena poderosos bombardeos en Gaza

Análisis revelan que los restos entregados no corresponden a los 13 rehenes pendientes, sino a una víctima ya identificada

Imagen cuerpos de palestinos no identificados, devueltos por Israel, antes de un funeral multitudinario en el sur de la Franja de Gaza, el 27 de octubre de 2025.

Israel acusó, el martes, 28 de octubre de 2025, al movimiento islamista palestino Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego vigente en la Franja de Gaza, después de que el grupo devolviera los restos de un rehén cuyo cuerpo, en parte, ya había sido recuperado por el ejército israelí.

El lunes por la noche el ejército israelí anunció que la Cruz Roja había recibido un féretro con los restos de un rehén retenido en Gaza, tras el anuncio del ala militar de Hamás sobre la devolución del decimosexto cuerpo de un cautivo secuestrado el 7 de octubre.

Tras los análisis de identificación, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu informó el martes que los restos no pertenecían a ninguno de los 13 rehenes cuyos cuerpos Hamás aún debe devolver a Israel según el acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre en el territorio palestino.

Los restos "pertenecían al rehén Ofir Tzarfati", precisó el comunicado, indicando que una parte de su cuerpo ya había sido recuperada "durante una operación militar hace unos dos años".

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó a sus tropas atacar de inmediato la Franja de Gaza, tras acusar a Hamás de violar el acuerdo de cese el fuego patrocinado por Estados Unidos.

"Tras consultas en materia de seguridad, el primer ministro Netanyahu ordenó a los militares realizar poderosos bombardeos en la Franja de Gaza", indicó un comunicado de su oficina.

Tzarfati, de 27 años, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 en el festival de música Nova, durante el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel que desencadenó la guerra en Gaza.

"Se trata de una violación flagrante del acuerdo de tregua", denunció la oficina de Netanyahu, refiriéndose al pacto negociado bajo el auspicio del presidente estadounidense Donald Trump, y anunció una reunión de seguridad para discutir "las medidas que Israel adoptará en respuesta a estas violaciones".

Una tumba reabierta tres veces

Según el acuerdo, Hamás debía entregar el 13 de octubre los cuerpos de los 28 cautivos que aún mantiene, pero solo devolvió 15. El grupo liberó a los 20 rehenes vivos que seguían retenidos desde el 7 de octubre, mientras que Israel excarceló a unos 2.000 prisioneros palestinos.

Antes del anuncio israelí, el portavoz de Hamás, Hazem Qassem, dijo a la AFP que su movimiento estaba "decidido a entregar los cuerpos tan pronto como sean localizados", advirtiendo que, en un territorio devastado por dos años de combates, recuperarlos es "complejo y difícil".

La Cruz Roja y un equipo egipcio participan en las labores de búsqueda de cuerpos.

El Foro de Familias, principal asociación israelí que milita por el retorno de los rehenes, instó al gobierno a "actuar con firmeza" frente a Hamás por sus "violaciones" del acuerdo de tregua.

Según el Foro parte de los restos de Tzarfati fueron repatriados a finales de 2023 y otros en marzo de 2024, antes de ser enterrados en Israel.

"Es la tercera vez que tenemos que abrir la tumba de Ofir y volver a enterrarlo", lamentaron sus familiares en un comunicado difundido por el Foro.

