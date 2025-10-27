Familias de rehenes exigen a Israel no avanzar en alto el fuego sin todos los cuerpos

Organización demanda no seguir en negociaciones de paz hasta recuperar los 13 cadáveres que aún permanecen en Gaza

Imagen de archivo de manifestantes en la llamada "Plaza de los Rehenes" en Tel Aviv.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, la organización que aglutina a los allegados de la mayoría de secuestrados en Gaza, exigió el lunes, 27 de octubre de 2025, al Gobierno de Israel y a la Administración de Donald Trump en Estados Unidos que no permitan avanzar el alto el fuego si Hamás no devuelve los cadáveres de cautivos que siguen en su poder.

"Las familias urgen al Gobierno de Israel, la Administración de EE. UU. y los mediadores a no avanzar a la siguiente fase del acuerdo (de alto el fuego) hasta que Hamás cumpla todas sus obligaciones y devuelva cada rehén a Israel", recoge el comunicado difundido por la organización.

El Foro endureció así su retórica, que mientras Israel mantenía los bombardeos contra Gaza, se centraba en detener la ofensiva para salvaguardar la seguridad de los cautivos con vida y no poner en riesgo los restos de los fallecidos.

"Hamás sabe exactamente dónde está retenido cada uno de los rehenes fallecidos. Han pasado dos semanas desde la fecha límite establecida en el acuerdo para el retorno de los 48 rehenes, aun 13 siguen en cautividad", denunciaron.

Las familias de los cautivos llamaron al Gobierno israelí y las partes mediadoras a tomar "acción inmediata y decisiva para asegurar que Hamás cumple sus compromisos completamente" y devuelve todos los cuerpos restantes.

Excavaciones tras línea amarilla



Hamás, junto a otras milicias gazatíes, mantienen en su poder los cuerpos de 13 secuestrados, entre los que hay personas que murieron durante su cautiverio, asesinadas el 7 de octubre de 2023 y un cuerpo que lleva en el enclave desde 2014, el de Hadar Goldin.

Durante las negociaciones del acuerdo de alto el fuego, Hamás comunicó a los mediadores que no todos los cadáveres estaban en su poder, por lo que una vez iniciada la tregua tendría que tratar de localizar los cuerpos restantes.

Por ello, el grupo islamista alega haber ido entregando a la Cruz Roja los cadáveres conforme los logra exhumar.

Desde hace casi una semana, Hamás no ha devuelto ningún cuerpo, mientras las excavaciones en Gaza para recuperar los 13 restantes continúan.

En este sentido, los islamistas expandieron ayer, domingo, sus búsquedas a áreas más allá de la "línea amarilla", es decir, que continúan bajo control militar del Ejército de Israel.

El Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo presente en las excavaciones, para las que Egipto envió también palas cargadoras, excavadoras y vehículos.

