Tragedia en Indonesia: Internado se derrumba mientras estudiantes rezaban

El edificio se derrumbó desde el cuarto piso con estudiantes en la planta baja. El número de víctimas es aún incierto

Equipos de rescate verifican indicios de supervivientes entre los escombros, en el internado islámico Al-Khoziny, en el este de la isla más poblada de Indonesia.

Un internado se derrumbó este lunes 29 de septiembre de 2025 en la provincia indonesia de Java Oriental mientras los estudiantes rezaban en la planta baja del edificio, dejando un "número incierto" de víctimas, según informó la agencia de rescates Basarnas en un comunicado.

Dos equipos compuestos por 13 rescatistas se desplazaron hasta el internado islámico Al-Khoziny, situado en Sidoarjo, en el este de la isla más poblada de Indonesia, y "encontraron indicios de dos supervivientes bajo los escombros", indicó Basarnas.

El saldo preliminar es de una muerte y al menos 83 heridos. Algunas personas quedaron atrapadas bajo los escombros.

Se informó que la estructura original era de dos pisos, pero se habían añadido dos pisos más sin los permisos correspondientes, incrementando la carga sobre los cimientos.

VIDEO | Un internado se derrumba en Indonesia mientras los estudiantes rezaban. pic.twitter.com/WW4Dho94Sx — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 29, 2025

Cimientos frágiles

El derrumbe se produjo a las 15:35 hora local (8:35 GMT) y los equipos de rescate trabajan desde entonces "para abrir el acceso al lugar donde se encuentran los estudiantes que quedaron sepultados bajo los escombros mientras rezaban en la planta baja".

Las autoridades sostienen que el incidente, cuyo número de víctimas "sigue siendo incierto", se produjo mientras se llevaban a cabo obras en el cuarto piso.

"Se sospecha que los cimientos no eran lo suficientemente fuertes y el edificio se derrumbó desde el cuarto piso hasta la planta baja", señalaron.

En Indonesia se han registrado miles de accidentes laborales en sectores como construcción, minería e industrias, lo que evidencia que el problema es sistémico. Las normas legales existen (como la Ley para la seguridad ocupacional), pero la aplicación efectiva tiene brechas.

