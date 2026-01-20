Expreso
Tiroteo en Estados Unidos
Imagen referencial. Este martes 19 de enero se registró un tiroteo en en el centro de Florida.Pexels

Tiroteo “sin sentido” deja a tres turistas muertos en el centro de Florida

Las víctimas, Iban a una subasta de autos clásicos. El sospechoso ya había sido detenido en 2021 por un tiroteo previo

Tres turistas estadounidenses murieron en el centro de Florida, mientras iban a un festival de autos, por un tiroteo "sin sentido" cometido por un hombre con antecedentes de violencia, según informaron este martes, 20 de enero de 2026, las familias de las víctimas.

Las autoridades del Condado de Osceola, que colinda con Orlando, informaron del arresto de Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, por el presunto triple homicidio de los hombres, identificados por sus familias como Robert Kraft, de Michigan, Douglas Kraft y James Puchan, de Ohio.

Las víctimas iban al Mecum Auctions de la ciudad de Kissimmee, una de las mayores subastas para coleccionistas de autos, cuando tuvieron un problema con su vehículo alquilado y, mientras esperaban ayuda, el sospechoso supuestamente se acercó a dispararles, según el relato de la familia.

"No hubo interacciones conocidas entre el hombre y este individuo antes del hecho; se aproximó a ellos y los asesinó sin sentido. Este fue un acto al azar, trágico. Estos tres maravillosos hombres no merecían esto", indicó un pronunciamiento conjunto de las familias.

Antecedentes de violencia aleatoria

La Oficina del Alguacil del Condado de Osceola informó del "rápido" arresto de Ahmad Jihad Bojeh tras hallar el sábado los tres cadáveres con heridas de bala en una residencia en la zona de Indian Point, donde los hombres habían alquilado un apartamento de corta estancia.

"No hay ninguna amenaza a la comunidad, pues los oficiales del Condado de Osceola aprehendieron al sospechoso responsable de estos asesinatos horribles y sin sentido", declaró el oficial judicial Christopher Blackmon.

Las autoridades no han informado sobre el motivo del ataque, pero medios locales señalaron que la policía ya había detenido a Bojeh en 2021 tras un tiroteo en una tienda de una gasolinera, donde presuntamente disparó de forma aleatoria contra varios vehículos, dejando una persona herida.

No obstante, quedó en libertad al alegar “locura temporal”.

Las familias de los fallecidos también omitieron más detalles, aunque agradecieron el trabajo de las autoridades locales.

"Nuestras familias quedaron con una pérdida inimaginable e inesperada que no puede ponerse en palabras. Pedimos privacidad, oraciones y respeto mientras estamos de luto y empezamos a procesar esta tragedia", expresó su comunicado.

