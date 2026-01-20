Kamchatka, en Rusia, sufre la mayor nevada en 60 años: autos y edificios sepultados

La península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, registró la mayor nevada en 60 años

Una captura de pantalla de un video puesto a disposición por el Ministerio de Emergencias de Rusia para el servicio de prensa de Kamchatka Krai.

La región de Kamchatka, conocida por su clima extremo y actividad volcánica, vivió este 20 de enero una de las nevadas más intensas de su historia reciente. Según reportes de agencias meteorológicas rusas, se trata de la mayor nevada en seis décadas, con acumulaciones de varios metros que han dejado sepultados automóviles y bloqueado las entradas de edificios.

La ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski, capital regional, fue una de las más afectadas. Los residentes se vieron obligados a cavar túneles improvisados para acceder a sus viviendas, mientras las autoridades desplegaron maquinaria pesada para despejar calles y avenidas principales.

Consecuencias inmediatas

La magnitud de la nevada ha generado graves consecuencias para la población. Al menos dos personas murieron en Petropávlovsk debido a la caída de nieve acumulada en techos. Además, se reportaron múltiples daños materiales, con vehículos completamente cubiertos y estructuras afectadas por el peso de la nieve.

Los servicios de emergencia trabajan de manera continua para retirar la nieve y garantizar el acceso a hospitales, escuelas y edificios públicos. Sin embargo, las condiciones climáticas dificultan las labores, y se prevé que el proceso de limpieza se extienda por varios días.

Las autoridades informaron que las escuelas permanecen cerradas y que gran parte de los negocios han decidido continuar sus actividades mediante teletrabajo. Paralelamente, medios locales reportaron las quejas de vecinos que alertaron sobre el desabastecimiento de productos básicos en las tiendas, como pan, huevos y leche.

Un fenómeno climático excepcional

De acuerdo con los registros meteorológicos, la nevada en Kamchatka constituye un fenómeno climático excepcional. La acumulación de nieve alcanzó niveles históricos, comparables solo con episodios ocurridos hace más de medio siglo.

la combinación de bajas temperaturas, humedad y corrientes de aire provenientes del Pacífico contribuyó a la intensidad del evento. Además, el relieve montañoso de la península favorece la acumulación de nieve en zonas urbanas y rurales.

5 cosas que debes saber sobre lo que sucede en Kamchatka

Invierno extremo sin precedentes recientes. La península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, enfrenta las nevadas más intensas en unos 30 años, con acumulaciones históricas en pocas semanas. Estado de emergencia y víctimas mortales. Desde hace días rige el estado de emergencia. En Petropávlovsk-Kamchatski, al menos dos personas murieron aplastadas por nieve caída de los tejados. Ciudades parcialmente sepultadas. Casas, autos y edificios quedaron cubiertos por metros de nieve. En algunos sectores, los residentes salieron por ventanas al quedar bloqueadas las entradas. Nieve acumulada en niveles críticos. En enero han caído más de 2 metros de nieve, que se suman a casi 4 metros registrados en diciembre, provocando colapsos, problemas de abastecimiento y transporte paralizado. Causa meteorológica: ciclones del Pacífico. Científicos atribuyen el fenómeno a ciclones recurrentes del Pacífico, que arrastran humedad que, al combinarse con aire muy frío y la geografía de la zona, se convierte en nieve pesada y persistente.

