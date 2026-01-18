Terror en Guatemala: Pandillas matan a policías y retienen a custodios

La violencia criminal desafía al Estado en Centroamérica. Siete agentes de la Policía Nacional Civil fueron asesinados y otros 10 resultaron heridos este domingo 18 de enero de 2026, en Guatemala, tras una serie de ataques coordinados por las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13). La ofensiva criminal responde a la negativa del Gobierno de negociar el traslado de cabecillas a prisiones de menor seguridad.

RELACIONADAS Trump amenaza con aranceles a Europa por disputa en Groenlandia

¿Por qué atacaron las pandillas a las fuerzas de seguridad?

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó que los atentados son una represalia directa ante la postura firme del Ejecutivo. Los grupos criminales, catalogados como "terroristas", exigen retornar a centros carcelarios donde gozaban de privilegios y comodidades.

"Estoy muy dolido por la muerte de siete agentes que han sido atacados cobardemente", declaró Villeda en conferencia de prensa, sentenciando: "No estoy dispuesto ni a pactar ni a retornarles sus privilegios". Durante los enfrentamientos, también se reportó la muerte de un presunto pandillero.

Cuba activa planes de "Estado de Guerra" tras tensión con EE. UU. Leer más

El conflicto estalló luego de que los reclusos tomaran como rehenes a 46 personas, en su mayoría custodios, en tres prisiones del país. Este domingo, las fuerzas de seguridad lograron un avance clave:

En Escuintla (75 km al sur de la capital), uniformados irrumpieron al alba con tanquetas y gases lacrimógenos. En 15 minutos retomaron el control y liberaron a nueve custodios ilesos.

Se difundieron imágenes del traslado de Aldo Dupie, líder del Barrio 18, quien fue sacado esposado y con manchas de sangre.

Aún permanecen 28 personas retenidas en el penal de Fraijanes II y otras nueve en el Preventivo de la capital. Aunque hay diálogo para su liberación, Villeda insistió: "El Estado no se va a arrodillar".

RELACIONADAS Pemex busca volver a la Bolsa Mexicana

La justicia guatemalteca avanza con las investigaciones. AFP

¿Qué medidas de emergencia ordenó el presidente Arévalo?

El presidente Bernardo Arévalo convocó de urgencia a su gabinete para tomar "decisiones contundentes". La respuesta estatal se ha militarizado:

Ejército en las calles: El general Henry Sáenz, ministro de Defensa, aseguró que utilizarán el "monopolio del poder" para golpear las estructuras criminales.

Uso de fuerza letal: David Custodio, director de la Policía, advirtió que, aunque respetan los derechos humanos, los agentes podrán "utilizar su arma de fuego" si es necesario para defender la vida de los ciudadanos.

Este estallido de violencia ocurre tras meses de tensión, marcados por la fuga de veinte jefes del Barrio 18 en octubre pasado, lo que ya había provocado una purga en la cúpula de seguridad guatemalteca.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!