Sube a 11 la cifra de policías asesinados en Guatemala tras ataques de pandilla

Según las autoridades, ataques responden como represalia a reciente recuperación del control estatal de centros carcelarios 

La cifra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asesinados en Guatemala ascendió este 31 de enero a 11, tras confirmarse el fallecimiento de un oficial que se encontraba gravemente herido debido a la ofensiva armada lanzada por la pandilla Barrio 18.

La víctima, identificada como Sergio Iván García Hernández, murió en un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde permanecía en cuidados intensivos tras ser baleado el pasado 18 de enero.

García Hernández y su compañero, Luis Alexander Zetino Pérez —quien falleció en el lugar del ataque—, fueron emboscados por hombres armados mientras prestaban servicio en el municipio de Villa Nueva, colindante con la capital guatemalteca, según el reporte oficial.

Según las autoridades, los ataques de la estructura criminal responden como represalia a la reciente recuperación del control estatal de tres centros carcelarios, donde el pasado 17 de enero se registraron motines.

Reacción de las autoridades

El Ministerio de Gobernación (Interior), encabezado por Marco Antonio Villeda, y el director general de la PNC, David Custodio Boteo, lamentaron en sendos comunicados la "pérdida irreparable" del agente caído en "cumplimiento de su deber".

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno de Guatemala mantiene vigente un estado de sitio a nivel nacional. La cúpula policial reiteró este sábado que no cederá ante los embates de las estructuras criminales, mientras se preparan las honras fúnebres del agente en la sede central de la institución.

