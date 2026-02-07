Expreso
PLAN SALUD
Deslizamiento de tierra en Colombia
Fotografía cedida por la Gobernación de Nariño que muestra un deslizamiento de tierra este sábado 7 de febrero, en el municipio de Mallama, en el departamento de Nariño (Colombia).Gobernación de Nariño

Siete muertos por un alud de tierra causado por lluvias en suroeste de Colombia

La tragedia ocurrió la noche del viernes 6 de febrero en la vereda (aldea) de La Oscurana

Al menos siete personas murieron por un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en el municipio colombiano de Mallama, en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador), informaron este sábado 7 de febrero las autoridades regionales.

La Gobernación de Nariño señaló en un comunicado que la tragedia ocurrió la noche del viernes en la vereda (aldea) de La Oscurana y dejó, además de las siete víctimas mortales, dos heridos, cinco viviendas destruidas y un puesto de salud afectado.

El secretario de Paz, Convivencia y Seguridad Ciudadana de Nariño, Alex González, señaló que la Gobernación ha llevado ayudas humanitarias a las familias afectadas y afirmó que la tragedia "sobrepasa las capacidades departamentales".

"Hago un llamado a la nación (al Gobierno nacional) porque es un evento realmente de una magnitud que desborda las capacidades del departamento. Pedimos una inversión inmediata que nos ayude a generar acciones concretas para reparar a esta comunidad", añadió el funcionario.

Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos tildan de "show" la visita de chavistas a cárcel

Emergencias por inundaciones en Colombia

En la última semana, varias regiones de Colombia han registrado emergencias por inundaciones provocadas por las lluvias asociadas a un primer frente frío que ingresó al mar Caribe en una temporada que suele caracterizarse por precipitaciones bajas.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que entre el 6 y 9 de febrero hay un nuevo frente frío que se desplaza desde el hemisferio norte y llegará al Caribe.

Este comportamiento climático inusual ha provocado el desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas urbanas y rurales, dejando miles de personas damnificadas y daños en vías, viviendas y cultivos.

