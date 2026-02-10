Senado argentino debate su primer gran reto 2026: La "modernización laboral" de Milei

Con una ley que extiende jornadas, debilita sindicatos y paga en moneda extranjera, el Gobierno activa protocolo antipiquetes

Fotografía durante una sesión en el Senado de Argentina en Buenos Aires (Argentina).

El Senado argentino comienza este miércoles, 11 de febrero de 2026, el debate del proyecto de ley de modernización laboral impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei, lo que significa el primer reto legislativo del oficialismo en 2026, en una jornada marcada por la convocatoria de una protesta contra la polémica reforma laboral.

La aprobación de esta ley que introduce un profundo cambio en el régimen laboral sería una victoria política para Milei, mientras la mayor central obrera argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), y otros sindicatos se preparan para movilizarse frente al Congreso en medio de un cese del transporte de forma parcial.

Entre los puntos centrales del proyecto, presentado por el Ejecutivo a mediados de diciembre pasado, figura la creación de un Fondos de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones por despido, que podrá nutrirse con aportes empresariales equivalentes al 3 % de la masa salarial en reemplazo de aportes a la Seguridad Social.

El proyecto habilita además el pago de salarios en moneda extranjera o en especie y permite extender la jornada laboral diaria hasta doce horas, con bancos de horas para compensar extras y vacaciones fraccionadas durante todo el año.

El proyecto de ley reduce el poder de los sindicatos al debilitar los convenios colectivos sectoriales y las negociaciones individuales entre trabajadores y empresarios.

Restringe el derecho de huelga, al exigir servicios mínimos de entre el 50 % y el 75 % en sectores considerados esenciales.

La normativa laboral vigente en Argentina tiene su origen en 1974 y cada intento de reforma ha encontrado durante las últimas décadas una fuerte resistencia social.

Milei confía ahora en un escenario político más favorable, tras el fortalecimiento de su representación parlamentaria en las elecciones de octubre de 2025.

La jefa de bancada de la Libertad Avanza (LLA, partido de Milei) y exministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, se mostró confiada este lunes en que se aprobará en las sesiones extraordinarias de febrero, antes del periodo ordinario que comienza el 1 de marzo: “Tenemos una buena cantidad de votos”, escribió en la red social X.

Protestas y paro parcial

La CGT convocó a una movilización para este miércoles a partir de las 14:30 hora local (17:30 GMT) frente al Congreso, en Buenos Aires, contra la reforma laboral y en la que participarán los sindicatos de periodistas, audiovisual, enseñanza y salud, entre otros. La protesta está prevista que se extienda a otras ciudades.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte también anunció un cese de actividades desde las 13:00 hora local (16:00 GMT) en los sectores aéreo, marítimo, portuario y en el metro de Buenos Aires.

La Unión Obrera Metalúrgica anunció un paro a partir de las 11:00 hora local (14:00 GMT) y la Asociación Trabajadores del Estado ratificó su adhesión al paro y a la manifestación.

El Gobierno de Milei anticipó que aplicará el protocolo antipiquetes y desplegará fuerzas federales para evitar el corte de las calles.

