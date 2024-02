El Salvador: Bukele se autoproclama ganador "con más del 85 % de los votos"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se autoproclamó hoy ganador de las elecciones generales celebradas este domingo, "con más del 85 % de los votos", según publicó en la red social X, y dijo que se trata de un "récord en toda la historia democrática del mundo".

Bukele descartó que sea necesaria una reforma constitucional para establecer un sistema que permita la reelección indefinida en la Presidencia de la República.

De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea.



El récord en toda la historia democrática del mundo.



Nos vemos a las 9pm frente al Palacio Nacional.



Dios bendiga a El Salvador. — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 5, 2024

"Creo que no es necesaria la reforma constitucional", dijo Bukele en una conferencia de prensa al ser preguntado sobre si -en el caso de salga elegido y su partido, Nuevas Ideas (NI) mantenga la mayoría en el Congreso- emprendería una reforma de la Constitución para que pueda haber releección indefinida. "No, no creo que debería de incluirla", enfatizó.

Bukele es el primer presidente de la etapa democrática de El Salvador que busca su reelección inmediata y, de ganar, sería el primero en repetir en el cargo a pesar de que la Constitución no lo permite

