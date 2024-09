Sacrifican 125 cocodrilos y detienen a posibles autores de incendios

Cientos de migrantes usan el corredor emergente del Gobierno de México para llegar a EE.UU. Un bebé de 5 meses y su abuela, desaparecidos tras las inundaciones en Toscana (Italia). Un exministro de Singapur es declarado culpable por recibir regalos de empresarios.

NUEVA ZELANDA: Descubren una nueva especie de tiburón fantasma en aguas profundas

Un grupo de investigadores descubrió una nueva especie de quimera o tiburón fantasma, un pez cartilaginoso emparentado con los escualos y las rayas que vive en las profundidades marinas, a más de mil kilómetros de las costas del este de Nueva Zelanda, anunciaron este martes fuentes científicas.

Previamente se creía que este 'tiburón fantasma de hocico estrecho australiasiático', bautizado con el nombre científico 'Harriotta avia', formaba parte de una única especie que habita en todo el planeta, según un comunicado del Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera de Nueva Zelanda (NIWA, siglas en inglés).

Pero la descripción de esta nueva especie de quimera -que habita exclusivamente en las aguas de Australia y Nueva Zelanda- reveló que es genética y morfológicamente diferente de sus primos, agregó el comunicado.

La nueva especie 'Harriotta avia' es única por su hocico alargado, estrecho y deprimido, su trompa larga y delgada, ojos grandes, así como por sus aletas pectorales muy largas y anchas.

Además se caracteriza por su piel lisa y sin escamas, y dientes de pico que le permiten alimentarse de crustáceos como gambas y moluscos, detalló el comunicado. Los ejemplares de esta nueva especie de tiburón fantasma fueron hallados en Chatham Rise, un vasta área remota que se extiende a lo largo de 1.000 kilómetros al este de Nueva Zelanda durante una investigación pesquera del NIWA.

Una imagen de la nueva especie 'Harriotta avia', que habita en las profundidades de los océanos de Australia y Nueva Zelanda. EFE

SINGAPUR: Un exministro es declarado culpable por recibir regalos de empresarios

El exministro de Transporte de Singapur S. Iswaran fue declarado este martes culpable de recibir regalos de alto valor por parte de dos empresarios, incluido uno relacionado con el Gran Premio de Fórmula Uno, en un inusual caso judicial de corrupción en la ciudad-Estado. Se trata del primer juicio en cinco décadas contra un ministro en Singapur, un pequeño y próspero país conocido por su eficiencia, su autoritarismo moderado y la baja corrupción.

El exministro, de 62 años, fue acusado previamente de corrupción, castigado con una multa y hasta siete años de prisión, pero hoy las acusaciones presentadas suponen una pena máxima de una multa y hasta dos años de cárcel por cada regalo.

En la vista, la Fiscalía pidió entre seis y siete meses de cárcel por las cinco acusaciones, mientras que la defensa defendió que, si es necesaria una sentencia de prisión, no debería superar las ocho semanas.

Conforme a lo expuesto durante la apertura del proceso judicial, los regalos recibidos incluyen entradas para el teatro, partidos de fútbol y el Gran Premio de Fórmula Uno, así como botellas de whisky, vuelos internacionales y estancias en hoteles, entre otros, valorados en conjunto en unos 400.000 dólares singapurenses (310.000 dólares estadounidenses o 280.000 euros).

El tribunal también reconoció que Iswaran ha devuelto al Estado 380.000 dólares singapurenses (294.000 dólares estadounidenses o 265.000 euros) y varios de los objetos que recibió.

El exministro de Transporte de Singapur S. Iswaran llega al Tribunal Supremo para ser juzgado por recibir regalos de empresarios. EFE

PORTUGAL: Detienen dos presuntos autores de incendios recientesl y suman once

La Policía Judicial de Portugal anunció este martes la detención de dos sospechosos de incendios provocados esta semana y la pasada en el país, con lo que ascienden al menos a once los arrestados por supuestamente haber provocado fuegos forestales en los últimos diez días.

El cuerpo policía explicó en un comunicado que uno de los detenidos, de 35 años, es el presunto autor del incendio declarado el 18 de septiembre entre las localidades de Ponte Ferreira y Silvãs de Baixo, en la región Centro de Portugal y a unos 321 kilómetros al noreste de Lisboa.

Según las autoridades, el sospechoso usó "un artefacto incendiario" para prender fuego en el bosque, donde se quemaron nueve hectáreas, en las que había pinos y matorral.

Con su acción, el sospechoso "puso en peligro" la vida de personas y supuso una amenaza para las viviendas del área, dijo la Policía Judicial.

Ese incendio no llegó a extenderse gracias a la intervención "rápida y eficaz" de los vecinos de la zona, así como de los bomberos, que estuvieron apoyados por medios aéreos.

La policía no descarta que el detenido, que ahora tiene que comparecer para un primer interrogatorio judicial, esté detrás de otros fuegos, ya que por las mismas fechas en la que supuestamente provocó el incendio por el que se le ha arrestado hubo otros, de gran dimensión, en esa región.

En un segundo comunicado, la Policía Judicial informó este martes de que detuvo a otro hombre, de 50 años, por ser el supuesto autor de un incendio ayer en la localidad de Grilo, en la región Norte y a 373 kilómetros al norte de la capital.

La imagen recogen las incidencias de uno de los incendios declarado la semana pasada en Portugal. EFE

MÉXICO: Cientos de migrantes usan corredor emergente del Gobierno para llegar a EE.UU.

Cerca de 300 migrantes han abordado ocho autobuses del 'Corredor emergente de movilidad' que instauró el Gobierno mexicano para movilizar de su frontera sur al límite con Estados Unidos a quienes tengan una cita de asilo con la aplicación 'CBP One', informaron este martes autoridades mexicanas a EFE.

La detención diaria de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México ha caído un 66 % de diciembre a septiembre, según el Gobierno mexicano, pero la migración irregular a través de México se elevó un 193 % interanual en la primera mitad del año hasta superar las 712.000, según la Unidad de Política Migratoria.

Carlos, migrante de Guatemala que ahora es activista de derechos humanos en Tapachula, consideró que de parte del Gobierno mexicano "ya hay resultados" con las nuevas medidas.

"Ahora con la aplicación de la 'CBP One', que ya se puede pedir desde acá, los migrantes pueden tener un alivio para no arriesgar su vida, poder migrar para que no le violen sus derechos, su dinero y esto lo he agarrado con mucho beneplácito porque sí que les está funcionando", opinó en una entrevista con EFE.

Las nuevas reglas han elevado la esperanza de migrantes como Rony, cubano que viaja con su esposa y lleva solo una maleta y un bolso para subirse a los autobuses, que considera la única alternativa para trasladarse del sur al norte de México.

Migrantes hacen fila para abordar uno de los ocho autobuses del 'Corredor emergente de movilidad', este martes en Tapachula (México). EFE

TAILANDIA: Un criadero sacrifica 125 cocodrilos debido a las inundaciones

Un criadero de cocodrilos confirmó este martes que ha tenido que sacrificar a 125 de estos reptiles ante el temor de que se escaparan después de que las inundaciones erosionaron un muro del recinto. "Hay más de 700 cocodrilos en total en la granja. Decidimos sacrificar a 125 cocodrilos (adultos)", explicó a EFE por teléfono Natthapak Khumkad, que sacrificó ayer los cocodrilos en su criadero en la provincia de Lamphun (norte).

"Las fuertes lluvias provocaron la erosión del muro, haciéndolo más vulnerable al derrumbe, lo que podría suponer un peligro para los vecinos", agregó el tailandés.

Natthapak señaló que los cocodrilos restantes no han sido sacrificados porque son más jóvenes y pequeños, por lo que es más fácil trasladarlos a un recinto seguro.

En las últimas semanas, el norte de Tailandia ha sufrido graves inundaciones debido al temporal causado por el tifón Yagi, que llegó a Tailandia como depresión tropical tras causar estragos en Filipinas, China y Vietnam, donde ha dejado cientos de muertos.

Al menos 10 personas murieron en Tailandia debido a las inundaciones y los corrimientos de tierra por el temporal, que prosiguió hacia Birmania (Myanmar).

Tailandia cuenta con dos especies de cocodrilos, el siamés ("Crocodylus siamensis") y el de agua salada ("C. porosus"), ambas declaradas en peligro de extinción en estado salvaje, aunque hay decenas de miles de ejemplares en granjas en todo el país. Estas granjas usan a los animales para vender su carne y su piel, así como en espectáculos en los que domadores introducen sus cabezas en las fauces de los reptiles ante los turistas.

Las fuertes lluvias provocaron la erosión del muro, haciéndolo más vulnerable al derrumbe, lo que podría suponer un peligro para los vecinos. EFE

ITALIA: Un bebé de 5 meses y su abuela, desaparecidos tras las inundaciones en Toscana

Un bebé de 5 meses y su abuela llevan desaparecidos desde anoche después de las inundaciones que han sacudido la región de la Toscana (centro de Italia), que se ha visto afectada por lluvias torrenciales en las últimas horas, informó el Cuerpo de bomberos. Ambos se vieron arrastrados por la crecida del arroyo Sterza en Montecatini Val di Cecina, en la provincia de Pisa, mientras que el padre, la madre y el abuelo pudieron ponerse a salvo en el tejado de la casa, explicaron los equipos de rescate, que también tuvieron que auxiliar a varios turistas extranjeros.

El presidente de Toscana, Eugenio Giani, informó a través de las redes sociales sobre el mal tiempo que azotó en las últimas horas del lunes la parte central de la región.

"Dos carreteras provinciales en Castagneto Carducci están interrumpidas por problemas en el puente sobre el foso de Bolgheri. Algunas carreteras cercanas al arroyo Sterza están cerradas al tráfico. Los técnicos de Enel están trabajando para reactivar a los aproximadamente 700 usuarios que se han quedado sin electricidad", explicó.

"Agradezco a todo nuestro sistema de Protección Civil en Toscana que está siempre operativo con los voluntarios y técnicos, el personal de las autoridades locales, los bomberos y las fuerzas policiales que trabajan incansablemente", concluyó.

La alcaldesa de Castagneto Carducci, Sandra Scarpellini, pidió a la población que no saliera de sus casas ante las lluvias más intensas desde 1928. También se están llevando a cabo rescates de personas que se encuentran en situaciones precarias en las provincias de Florencia, Lucca y Massa Carrara.

Las lluvias torrenciales afectaron este lunes al valle del Po, en la Toscana, Umbría, Lacio y Campania. EFE

