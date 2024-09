Portugal lucha con el fuego y rescatan a mujer de una pitón: el mundo este jueves

El Vaticano reconoce Medjugorje como lugar de culto sin pronunciarse sobre las apariciones. Modi promete una "nueva Cachemira" en medio de las elecciones del volátil territorio. Bruselas pide más medios y financiación para ayudar al ámbito rural ante crisis climáticas.

BIRMANIA: Aumentan a 268 los muertos y a 88 los desaparecidos por las inundaciones

Al menos 268 personas han muerto y 88 permanecen desaparecidas debido a las inundaciones en Birmania provocadas por los coletazos del tifón Yagi desde la pasada semana, con decenas de miles de afectados. Conforme a la última actualización de la junta militar birmana, que detenta el poder desde el golpe de Estado de febrero de 2021, más de 163.000 personas se han visto afectadas por el desastre, principalmente en la región central del país.

No obstante, es difícil saber el número exacto de víctimas y afectados debido en parte al difícil acceso a ciertas zonas por los problemas de infraestructura y la expansión del conflicto entre el Ejército y grupos rebeldes en el país tras el golpe militar de 2021, y también por la opacidad del régimen castrense.

Las áreas más afectadas se encuentran en la región de Mandalay, los alrededores de la capital, Naipyidó, y el nororiental estado de Shan. Algunas zonas, sobre todo la ciudades, están más controladas por la junta militar, mientras en parte de Shan y en áreas rurales grupos rebeldes ejercen mayor dominio.

El diario oficialista The Global New Light of Myanmar, que en los últimos días ha dedicado más líneas a las visitas del líder militar, Min Aung Hlaing, a centros de evacuados que al impacto de las inundaciones, alerta hoy de la llegada de un nuevo temporal de lluvia que golpeará el sureste del país a partir del viernes.

Personas caminan a través de la inundación con balsas improvisadas en el campamento de personas desplazadas internamente de Naung Khaing, estado de Kayah (Karenni). EFE

TAILANDIA: Una mujer es rescatada tras ser atacada por una pitón de 4 metros

Una mujer de 64 años fue rescatada por la policía después de ser atacada por una serpiente pitón de unos 4 metros de largo y 20 kilogramos de peso que empezó a estrangularla con su cuerpo en el interior de su vivienda en el sur de Tailandia, informaron este lunes fuentes policiales.

La víctima, identificada como Arom Arunrot, estaba lavando platos cuando notó que algo le mordía en la pierna y descubrió que se trataba de una pitón, que la estuvo estrangulando con su cuerpo durante unas dos horas.

El incidente ocurrió el martes por la noche en el distrito Samud Chedi de la provincia de Samut Prakan, situada al sureste de Bangkok, explicó a EFE por teléfono el sargento de la Policía, Anusorn Wongmalee.

Según el vídeo compartido por la policía, se puede ver a la mujer sentada en el suelo de un humilde cuarto con la pitón enrollada a su cintura, mientras los agentes trataban de ayudarla.

La mujer, que trabaja como limpiadora en un hospital infantil, contó que empezó a llamar a sus vecinos, pero que al principio nadie la oía. Finalmente, un vecino la oyó y llamó a la policía, que tuvo que forzar la puerta.

Los agentes encontraron a la señora, que vivía sola desde que su marido murió en 2023, ya muy debilitada con las manos y los pies pálidos, lo que hizo temer por su salud.

Arom, que contó después que pensó que iba a ser engullida por la pitón, fue trasladada a un hospital tras dos horas bajo el abrazo letal de la serpiente, cuya mordedura no es venenosa pero puede causar infecciones.

La mujer de 64 años fue rescatada por la policía después de ser atacada por una serpiente pitón de unos 4 metros de largo. EFE

FRANCIA: Piden más medios y financiación para ayudar al ámbito rural ante crisis climáticas

La Comisión Europea abogó este jueves en el Parlamento Europeo por incrementar los medios de intervención y la financiación de ayuda ante las crisis climáticas, y por construir resiliencia a largo plazo junto con los Estados miembros de la Unión Europea para reducir el impacto de las sequías.

“Lo que tenemos ahora no puede garantizar la ayuda, el riesgo es tan grande para los agricultores que no hay ningún sistema, ni siquiera de ayuda, ni dotaciones o seguros, que estén a la altura y den los resultados que necesitamos”, lamentó el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski.

El político trasladó estas peticiones a los eurodiputados durante un debate en torno a las sequías y fenómenos meteorológicos extremos que amenazan a las comunidades locales y la agricultura de la Unión Europea (UE) en tiempos de cambio climático.

“Tenemos que construir resiliencia de una manera apropiada tanto ahora como en el futuro. Necesitamos una transformación sistémica que se base en respuestas integradas e intentar reducir el impacto de las sequías”, señaló Wojciechowski.

También pidió más colaboración con los Estados miembros con el fin de llevar a cabo “una acción mayor que permita crear resiliencia climática” teniendo en cuenta a la agricultura.

Durante el debate, el comisario recalcó la importancia de invertir en instrumentos de gestión de riesgo y contar con acciones de prevención que eviten sequías, como por ejemplo, plantar cultivos que requieran menos agua.

Un campo de cereal en algún punto rural del planeta. EFE

INDIA: Modi promete "nueva Cachemira" en medio de las elecciones del volátil territorio



El primer ministro de la India, el nacionalista hindú Narendra Modi, prometió este jueves una "nueva Cachemira" en una visita a este territorio de mayoría musulmana con fuertes sentimientos separatistas, que se encuentra inmerso en sus primeras elecciones regionales en una década.

El primer ministro enfatizó su visión de 'Naya Kashmir' (que podría traducirse como la nueva Cachemira), durante un discurso de campaña en Srinagar, la ciudad más grande de la disputada región, que vivió ayer el primer día de votación para elegir a los miembros del legislativo regional.

La votación continuará hasta la primera semana de octubre y además representa la primera elección regional desde que el Gobierno de Modi decidió abolir el estatus de semiautonomía del que gozó Cachemira por cerca de 70 años, de manera inesperada y unilateral, generando un gran descontento en el valle del Himalaya.

En un intenso mitin político celebrado el jueves, el primer ministro indio acusó al opositor Partido del Congreso (INC) y a los partidos regionales de Cachemira, la Conferencia Nacional (NC) y el Partido Democrático Popular (PDP), de socavar el potencial de la región mediante la política dinástica.

“No permitiré que el futuro de Cachemira quede aplastado a manos de ciertas familias”, declaró, tratando de galvanizar el mensaje de campaña de su partido, el Bharatiya Janata Party (BJP), en esta contienda.

La policía india y los soldados paramilitares mantienen una vigilia en Srinagar, la capital de verano de la Cachemira india, el 19 de septiembre de 2024. EFE

ITALIA: El Vaticano reconoce Medjugorje como lugar de culto, no habla de apariciones

El Vaticano reconoció este jueves oficialmente como lugar de culto el santuario mariano de Medjugorje, en el sur de Bosnia-Herzegovina, por "los abundantes frutos espirituales" producidos, pero sin pronunciarse sobre las apariciones de la Virgen que seis videntes dicen haber presenciado allí desde 1981.

Las nuevas reglas aprobadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe suponen el primer reconocimiento oficial de Medjugorje como un lugar de culto y de peregrinaciones por sus aspectos positivos y de hecho legitima la veneración de la "Reina de la paz" por primera vez.

Estas normas fueron aprobadas por Francisco el 28 de agosto, después de varios informes y tras las dudas sobre las apariciones expresadas en el pasado por el pontífice argentino.

El Vaticano, aunque valorando muy positivamente la experiencia espiritual de las personas que van al llamado santuario de la 'Reina de la Paz' de Medjugorje, explica que a los fieles "se les debe orientar fuertemente a aceptar que las peregrinaciones no se hacen para encontrarse con supuestos videntes, sino para tener un encuentro con María".

También especifica que "si bien, en el conjunto de los mensajes relacionados con esta experiencia espiritual encontramos muchos elementos positivos que ayudan a acoger la llamada del Evangelio, ciertos mensajes (que llegan a través de las supuestas apariciones) presentarían contradicciones o estarían relacionados con los deseos o intereses de los presuntos videntes o de otras personas".

El santuario mariano de Medjugorje, en el sur de Bosnia-Herzegovina EFE

PORTUGAL: Efectivos continúan lucha contra el centenar de incendios que asolan país

Los cuerpos de bomberos y emergencias de Portugal continúan este jueves con el combate contra cerca de un centenar de incendios localizados principalmente en las regiones centro y norte del país, en una jornada que se prevé "compleja" y a la espera de más efectivos españoles. En total, en el terreno hay cerca de 4.000 agentes, unos 1.200 medios terrestres y 25 medios aéreos, según cifras de hoy de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil lusa (ANEPC).

Colaboran en las operaciones 8 aviones anfibio Canadair recibidos en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea de España, Francia e Italia, además de otras dos aeronaves de Marruecos.

Además, este miércoles llegaron más de 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias de España, a los que se les sumarán hoy otros 130 militares, así como una brigada con un helicóptero y 17 operacionales, sin que las autoridades portuguesas hayan confirmado de qué cuerpo proceden.

En una rueda de prensa anoche, el comandante nacional de la ANEPC, André Fernandes, avisó de que las próximas 24 horas "van a seguir siendo muy complejas", con incendios "muy activos" y con "mucha intensidad y energía".

Esta ola de incendios ha provocado hasta el momento unas 150 víctimas, de las cuales cinco fallecidos y 12 heridos graves.

La ANEPC señaló que están centrados en el combate a las llamas y todavía no tienen datos del número de hectáreas que han ardido desde el fin de semana, cuando comenzaron a expandirse los fuegos.

Las llamas junto a la carretera nacional EN-16 entre Freixiosa y Mangualde (region Centro), este martes. Carlos García / EFE

