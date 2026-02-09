Rusia alerta crisis en Cuba por bloqueo de envíos de petróleo desde EE.UU.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el alcalde de Moscú en el Kremlin, Moscú, Rusia, 9 de febrero de 2026.

El Gobierno de Rusia afirmó este lunes 9 de febrero que la situación en Cuba es “realmente crítica”, en medio de las interrupciones de los envíos de petróleo desde Estados Unidos. Así lo señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien aseguró que Moscú mantiene un contacto permanente con autoridades cubanas por vías diplomáticas y otros canales.

Peskov sostuvo que el “estrangulamiento” aplicado por EE.UU. ha generado serias dificultades en la isla y confirmó que Rusia analiza alternativas junto a La Habana. “Estamos discutiendo posibles soluciones, incluida la asistencia que podamos brindar”, indicó, al recordar que Cuba es un aliado histórico del Kremlin.

Según Moscú, las restricciones energéticas forman parte de una estrategia más amplia de Washington, que se intensificó tras sus acciones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a inicios del mes pasado.

Tensiones diplomáticas y presión desde Washington

En este contexto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró recientemente que a su Gobierno “le encantaría ver” un cambio de régimen en Cuba, aunque evitó precisar acciones concretas. Desde La Habana, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, respondió la semana pasada que el país está dispuesto a un diálogo “significativo” con Washington, pero descartó negociar un cambio de Gobierno.

Presión económica y nuevas amenazas desde Estados Unidos

La escalada se profundizó a finales de enero, cuando Cuba declaró una “emergencia internacional” tras la firma de un decreto del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenaza con imponer aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a la isla. En ese documento, Trump calificó las acciones del Gobierno cubano como una “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos.

