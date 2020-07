Trump y AMLO evitaron hablar del muro para priorizar la relación comercial

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), evitaron tocar el tema del muro fronterizo para priorizar la relación comercial, desvelaron este jueves miembros de las delegaciones de ambos países.

La reunión fue fruto del primer viaje al extranjero de López Obrador, quien a primera hora de la mañana puso rumbo a México en un largo vuelo comercial con escala en Miami (Florida).

"Estamos bien y de buenas", aseveró López Obrador en un breve video que difundió en su cuenta de Twitter antes de embarcar y en el que aparecía con una guayabera sentado junto al canciller, Marcelo Ebrard; la embajadora de México ante EE.UU., Martha Bárcena, y la secretaria de Economía, Graciela Márquez.

"Fue -dijo el mandatario mexicano- una visita con poco tiempo, pero muy intensa y que considero muy importante para los tres países de América del Norte porque se echó a andar el nuevo tratado comercial y eso va a significar inversiones para la región, empresas, trabajos, bienestar para nuestros pueblos".

La decisión del mandatario de viajar en un vuelo comercial es parte de su política de austeridad, por la que rechaza usar el avión oficial del Gobierno, que ha puesto a la venta

NI HABLAR DEL MURO

López Obrador puso de esta forma fin a su viaje en el que no se tocó el tema del muro, aseguraron este jueves el embajador de EE.UU. en México, Christopher Landau, y el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco.

En una rueda de prensa en Washington, Velasco argumentó que se dejó de lado el muro para favorecer los puntos en común.

"Esto es como una relación de amistad o de pareja, si uno tiene una esposa a la que no le gusta el fútbol y uno insiste en hablar de fútbol no va a acabar bien la cosa, no puede funcionar bien. Lo que queremos es ver de qué cosas sí podemos hablar, cuáles son los espacios de entendimiento que podamos encontrar, los puntos donde nuestros intereses convergen, y en eso nos hemos concentrado", indicó.

Por su parte, Landau dijo contundentemente que Trump y López Obrador "no" hablaron del muro, en declaraciones a un reducido grupo de periodistas.

El embajador explicó que sí se habló en "términos muy generales" de política migratoria, pero los dos líderes no llegaron a abordar específicamente temas como la migración procedente de Centroamérica o el futuro del programa DACA, que proteger de la deportación a unos 500.000 jóvenes mexicanos que viven irregularmente en EE.UU.

"Los temas de migración y seguridad se tocaron, pero realmente todos dentro de un marco de celebrar la entrada en vigor del nuevo tratado", el T-MEC, sostuvo Landau.